國慶晚會在台中人潮爆滿　盧秀燕致詞先提洪災：台灣患難見真情

▲盧秀燕致詞時，首先提到本次受災嚴重的花蓮縣光復鄉洪災。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

雙十國慶晚會今年在台中市圓滿劇場舉行，從今天（9日）下午入場民眾絡繹不絕，伴隨台中交響樂團帶來精彩表演，台下觀眾爆出如雷尖叫與掌聲，熱鬧非常。總統賴清德與台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人在6時30分接續入場，與台灣人民一同欣賞國慶盛宴。

《114年國慶晚會在台中》活動從今天下午5時30分開始，由台中市交響樂團演出「滿山春色」、「望春風」、「我的未來不是夢」等多首膾炙人心歌曲，在場觀眾聽得如癡如醉，曲目結束時，更給予熱烈掌聲，盡情享受國慶日所帶來的快樂氣氛。

▲▼雙十國慶晚會人潮爆滿。（圖／記者白珈陽攝）



晚間6時30分，賴清得來到現場，盧秀燕緊隨在後，接著韓國瑜、江啓臣、南投縣長許淑華等人也一同進場，稍早演奏國歌時，台上由台中20大工商團體代表演唱，台下的賴清德、盧秀燕與韓國瑜，也一起開口唱國歌。

目前盧秀燕正於台上致詞，她首先提到本次受災嚴重的花蓮縣光復鄉洪災，她說「台灣人民發揮人飢己飢、人溺己溺的偉大情操，大家不分你我全力的救災，患難見真情，這就是勇敢的台灣。」待盧致詞結束，將輪到僑委會委員長徐佳青、韓國瑜致詞，賴清德則最後登場。

