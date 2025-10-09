飛來橫禍！台中茶行闆娘睡夢中遭撞死　女兒認屍崩潰哭到癱軟

記者白珈陽／台中報導

台中市西區五權路一家茶行今天（9日）凌晨3時許，遭涉嫌毒駕的劉姓男子駕駛BMW高速衝撞，車輛直接衝進店家1樓，造成當時睡在店內的87歲張李姓老闆娘傷重不治。被害家屬聽聞劉男涉毒駕，情緒相當低落，僅說「沒心情受訪」；老闆娘的女兒下午協助相驗程序，確認遺體後悲傷地崩潰大哭，需要旁人攙扶才能行走，場面令人鼻酸。

▲張李姓婦人的女兒痛哭失聲。（圖／記者白珈陽攝）



劉姓男子（43歲）今天凌晨3時21分駕駛BMW轎車行經五權路、五權西路口時，突然失控撞進一旁小有名氣的茶葉行，撞擊力道猛烈，1樓大門被撞破，轎車一路長驅直入撞進臥房內，造成睡上下舖的張李姓婦人死亡、61歲兒子李姓男子受傷。

▲劉男駕駛BMW撞進茶行，造成睡夢中的張李姓婦人傷重不治。（圖／民眾提供）



台中地檢署檢察官下午會同法醫相驗，由婦人的女兒到場協助，媒體告知劉男涉嫌毒駕，才剛遭遇喪母之痛的女兒心情低落，稱沒有心情接受訪問。

女兒確認遺體後，才剛走出冰櫃間即痛哭失聲，因過度悲傷雙腿一度發軟，其他親友、禮儀人員見狀，立刻上前攙扶，目前家屬正於臨時偵查庭配合檢方調查。

▲死者女兒一度雙腿發軟，需要旁人攙扶。（圖／記者白珈陽攝）



據了解，肇事的劉男有毒品、詐欺、偽造文書、槍砲等多項前科，車禍後因顱內出血陷入昏迷，目前正在醫院接受治療；劉男經抽血檢測，有安非他命毒品陽性反應，而車內查獲到的電子煙則含有「喪屍煙彈」依托咪酯，詳細肇事原因及經過，警方正積極調查。

