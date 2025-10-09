黑心豬大腸風暴延燒！台東縣衛生局查核抽驗　結果曝光

▲台東縣衛生局加強查核抽驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

針對屏東「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，並流入北、高、屏等地的違法事件，引發全台關注。雖然目前尚未接獲產品流入台東的通報，但為讓民眾買得安心、吃得放心，台東縣衛生局主動加強抽驗與稽查，全面把關食品安全。

衛生局近日派員前往轄區內傳統市場肉品攤商、食品製造業、連鎖賣場、餐廳及小吃店等共45家業者進行查核，其中有19家供應豬腸相關食品。共抽驗20件樣品（含快篩），並現場以快篩試劑檢測過氧化氫5件，所有檢測結果均為合格，未發現違規情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，食品業者應確實遵守食品安全規範，依法使用合法的食品添加物。我國規定過氧化氫可作為食品殺菌用途（麵粉及其製品除外），但在最終產品中不得殘留。若業者違法使用工業級雙氧水加工食品，將違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第10款，產品將依同法第52條規定沒入銷毀，並可依第49條第1項處7年以下有期徒刑，併科新台幣8,000萬元以下罰金。

衛生局長孫國平提醒，過氧化氫（俗稱雙氧水）雖為常見消毒劑，但若食用過量，恐引發噁心、嘔吐、腹瀉、腹脹等腸胃不適，甚至導致潰瘍、出血或黏膜發炎等危險症狀。呼籲民眾選購食品時應避免購買「過白、過亮、來路不明」的產品，若食用後出現不適應立即就醫。

衛生局強調，將持續加強查核豬腸及相關食品抽驗，嚴格防堵違法產品流入市場，守護消費者的飲食安全。若民眾對食品安全衛生有疑慮，歡迎撥打台東縣衛生局食品藥政科專線089-331172洽詢。