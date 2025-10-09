流感與新冠夾擊期　台東縣呼籲民眾盡早接種

▲台東衛生局籲接種疫苗守健康。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

雙十連假將至，許多人計畫出國或國內旅遊，台東縣衛生局提醒，國內正值流感流行期，鄰近國家如日本、韓國的新冠疫情仍處高點，民眾務必「打好疫苗再出門」。根據衛生局統計，截至10月8日，全縣已有約1萬2,490人次接種流感疫苗。衛生局長孫國平呼籲，符合公費接種資格的民眾應盡快完成接種，才能及早獲得保護力，守護自身與家人健康。

今年度的公費流感與新冠疫苗自10月1日起正式開打，分兩階段進行。第一階段針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病患者、孕婦、6個月內嬰兒的父母、長照機構與托育機構人員、醫事及防疫人員等族群。第二階段則將自11月1日起，開放50歲以上一般成人接種。

衛生局提醒，疫苗接種後約需兩週才能產生完整保護力，建議民眾儘早施打。同時應保持良好衛生習慣，包括勤洗手、落實咳嗽禮節，有呼吸道症狀應戴口罩並在家休息。如出現呼吸急促、胸痛、血痰、意識改變等危險徵兆，應立即就醫，以免延誤治療。

此外，自10月1日至31日，衛生局也擴大公費流感抗病毒藥劑的使用條件，只要經醫師判斷符合條件，即使未做流感快篩，也能開立藥劑，盡早用藥效果更佳。

目前縣內流感疫苗存量充足，民眾接種時請記得攜帶健保卡與相關證明文件（如孕婦健康手冊、兒童健康手冊、嬰兒出生證明等）。流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及新冠疫苗皆可同時接種或分開施打。符合資格者可就近前往各鄉鎮衛生所或合約院所接種，相關院所名單可至台東縣衛生局網站查詢（首頁＞業務專區＞疾病防治＞預防注射：https://pse.is/86fhr9）。