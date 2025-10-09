　
泰29歲殺人犯「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝

▲▼殺人被關！泰男「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝。（圖／翻攝自Facebook／หน่วยกู้ภัย มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี）

▲警方獲報趕往現場，在民宅門口的竹床上發現死者倒臥血泊。（圖／翻攝自Facebook／หน่วยกู้ภัย มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國烏汶府一名29歲男子拉坦蓬（化名）因殺人入獄，10月1日才剛獲釋，沒想到出獄僅7天，竟在家中持刀砍殺60歲母親，導致親生母親當場身亡。警方動員50多人搜捕，最終在距案發現場500公尺外的民宅內將其逮捕。嫌犯坦承犯案，並透露案發前曾吞食3顆安非他命，產生幻覺將母親誤認為鬼魂。

根據Khaosod報導，救援人員8日晚間7時42分在烏汶府古拉德鄉農馬瑙村一處民宅，發現被害的60歲婦人倒在自家門前的竹編躺椅上，身中多刀，已無生命跡象。警方趕抵現場時，發現被害人身穿紅衣、面部朝下死亡，臉部、頸部及後腦勺共有5處深可見骨的刀傷，左臂也有1道遭利器砍傷的傷痕。

▲▼殺人被關！泰男「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝。（圖／翻攝自Facebook／หน่วยกู้ภัย มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี）

▲▼殺人被關！泰男「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝。（圖／翻攝自Facebook／หน่วยกู้ภัย มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี）

令人震驚的是，警方在死者身旁發現其29歲兒子拉坦蓬的假釋證明文件。文件指出，他10月1日才剛獲得假釋，同時也強調，拉坦蓬患有多重精神疾病，包括不明精神病、混合性焦慮症及憂鬱症等，若未持續用藥將有高度危險性。

拉坦蓬的56歲姑姑向警方表示，拉坦蓬2017年因殺害1名鄰居，被判刑8年，直到1日才假釋出獄。她說，拉坦蓬回來前幾天狀況還算穩定，但這2、3天開始出現異常行為，會隨身攜帶刀具並飲酒。

▲▼殺人被關！泰男「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝。（圖／翻攝自Facebook／หน่วยกู้ภัย มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี）

根據調查，拉坦蓬8日當天中午就與朋友外出飲酒，拒絕回家休息與服藥。鄰居擔心他持刀在外可能傷人，便通知他的母親前往勸說。不料拉坦蓬對母親前來感到不滿，晚間7時返家後與母親爆發口角，隨即持刀朝母親頭部連砍2刀，造成對方當場死亡後逃逸。

警方隨即與超過50名民眾展開搜捕行動，由於兇嫌可能持有危險武器，同時提醒農馬瑙村及帕凱村一帶居民，務必關好門窗、避免單獨外出，直到兇嫌落網為止。

▲▼泰29歲殺人犯「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝。（圖／翻攝自Facebook／วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี）

▲男子在住家附近被捕獲。（圖／翻攝自Facebook／วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี）

搜捕人員最終在距離案發地點500公尺外的民宅找到藏匿的拉坦蓬。而在親友的循循善誘下，他終於投降。

拉坦蓬接受偵訊時情緒激動，不時哭泣且言語混亂，展現明顯的被害妄想症狀。他坦承，「我確實殺了我母親，因為父母經常責罵我吸毒喝酒。案發前下午我吃了3顆安非他命，回家時看到母親變成鬼的樣子，所以才會動手。」

警方已依故意殺人罪及違法使用第一級毒品罪嫌，將拉坦蓬移送檢方偵辦。

 
泰29歲殺人犯「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝

泰29歲殺人犯「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝

台男曼谷走私被逮　藏8保育動物

台男曼谷走私被逮　藏8保育動物

2025年10月7日凌晨1點，一名54歲的邱姓台籍男子在泰國曼谷的「廊曼國際機場」試圖走私多隻活體保育類動物，在過安檢時被當場逮捕。原定航班為泰國亞洲航空（Thai AirAsia）FD 234班機，自廊曼機場起飛，前往高雄國際機場。該男被指控多項當地相關法律，恐面臨高額罰金及牢獄之災。

不爽兒子外遇　他PO文懸賞揍小三

不爽兒子外遇　他PO文懸賞揍小三

印尼學校倒塌增至67死　結束搜救

印尼學校倒塌增至67死　結束搜救

色魔闖進屋！制伏4女霸王硬上弓

色魔闖進屋！制伏4女霸王硬上弓

泰國開徵「300泰銖」旅遊稅！時間點曝

泰國開徵「300泰銖」旅遊稅！時間點曝

關鍵字：

泰國殺人案安非他命精神疾病東南亞要聞

讀者迴響

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

