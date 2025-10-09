泰29歲殺人犯「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝

▲警方獲報趕往現場，在民宅門口的竹床上發現死者倒臥血泊。（圖／翻攝自Facebook／หน่วยกู้ภัย มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國烏汶府一名29歲男子拉坦蓬（化名）因殺人入獄，10月1日才剛獲釋，沒想到出獄僅7天，竟在家中持刀砍殺60歲母親，導致親生母親當場身亡。警方動員50多人搜捕，最終在距案發現場500公尺外的民宅內將其逮捕。嫌犯坦承犯案，並透露案發前曾吞食3顆安非他命，產生幻覺將母親誤認為鬼魂。

根據Khaosod報導，救援人員8日晚間7時42分在烏汶府古拉德鄉農馬瑙村一處民宅，發現被害的60歲婦人倒在自家門前的竹編躺椅上，身中多刀，已無生命跡象。警方趕抵現場時，發現被害人身穿紅衣、面部朝下死亡，臉部、頸部及後腦勺共有5處深可見骨的刀傷，左臂也有1道遭利器砍傷的傷痕。

令人震驚的是，警方在死者身旁發現其29歲兒子拉坦蓬的假釋證明文件。文件指出，他10月1日才剛獲得假釋，同時也強調，拉坦蓬患有多重精神疾病，包括不明精神病、混合性焦慮症及憂鬱症等，若未持續用藥將有高度危險性。

拉坦蓬的56歲姑姑向警方表示，拉坦蓬2017年因殺害1名鄰居，被判刑8年，直到1日才假釋出獄。她說，拉坦蓬回來前幾天狀況還算穩定，但這2、3天開始出現異常行為，會隨身攜帶刀具並飲酒。

根據調查，拉坦蓬8日當天中午就與朋友外出飲酒，拒絕回家休息與服藥。鄰居擔心他持刀在外可能傷人，便通知他的母親前往勸說。不料拉坦蓬對母親前來感到不滿，晚間7時返家後與母親爆發口角，隨即持刀朝母親頭部連砍2刀，造成對方當場死亡後逃逸。

警方隨即與超過50名民眾展開搜捕行動，由於兇嫌可能持有危險武器，同時提醒農馬瑙村及帕凱村一帶居民，務必關好門窗、避免單獨外出，直到兇嫌落網為止。

▲男子在住家附近被捕獲。（圖／翻攝自Facebook／วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี）



搜捕人員最終在距離案發地點500公尺外的民宅找到藏匿的拉坦蓬。而在親友的循循善誘下，他終於投降。

拉坦蓬接受偵訊時情緒激動，不時哭泣且言語混亂，展現明顯的被害妄想症狀。他坦承，「我確實殺了我母親，因為父母經常責罵我吸毒喝酒。案發前下午我吃了3顆安非他命，回家時看到母親變成鬼的樣子，所以才會動手。」

警方已依故意殺人罪及違法使用第一級毒品罪嫌，將拉坦蓬移送檢方偵辦。