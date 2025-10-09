不滿被女友兒子趕出門　新北男公園堵人爆口角...火大砍她4刀！

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區今天（9日）上午8時許驚傳砍人案，福營路一處公園一名女子遭砍多刀。警方趕抵現場，隨即壓制逮捕持刀傷人的男子，並通知救護車將女子送醫治療，目前意識清楚，無生命危險。經初步了解，雙方為男女朋友關係，因之前發生嫌隙，今早在公園相遇再度發生口角，男子憤而持刀攻擊，詳細原因仍待調查。

▲許男不滿遭趕出門，持刀到公園與女友理論並對其揮砍4刀。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，遭砍的64歲褚姓女子與兇嫌73歲許男為情侶，原本2人以及褚女兒子同住在新莊萬安街一帶。但因雙方生活習慣不同，屢次發生爭執，昨天（8日）褚女兒子一氣之下，將許男趕出住處；無家可歸的許男懷恨在心，從工具箱內拿出刀具後，就到附近公園，等待褚女現身理論。

▲許男遭警方逮捕，並依殺人未遂罪偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

今天早上褚女到該公園附近賣菜時，許男見狀立即上前理論，但沒多久就爆發激烈口角，許男就拿出預藏的水果刀，對褚女一頓揮砍，造成胸口、鎖骨及右手等處共4處刀傷。警方將許男逮捕，初步坦承犯案，目前正製作筆錄釐清犯案動機及細節，將朝殺人未遂罪嫌偵辦，另通報為家庭暴力案件。

▲許男持刀對女友揮砍。（圖／記者陸運陞翻攝）