出國更便利！　內政部：紐西蘭今起開放台人使用eGate出入境

▲自2025年10月13日起，我國旅客抵達紐西蘭後即可直接使用該國自動查驗通關系統（e-Gate）。（圖／內政部提供）

記者詹詠淇／台北報導

內政部表示，經我國內政部、外交部與紐西蘭移民局及紐西蘭海關總署共同攜手推動，今（13日）紐西蘭政府宣布開放我國晶片護照旅客出入境時可使用該國自動查驗通關系統（eGate），為繼美國（需付費申請）、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞，第8個提供我國國人自動通關待遇的國家。

內政部說明，紐西蘭已經開放使用電子入境卡（New Zealand Traveller Online Declaration)，鼓勵前往紐西蘭遊學、洽公或旅行的國人使用eGate，我國旅客只要在搭機前24小時內先上網填妥入境申報表單（網址：www.travellerdeclaration.govt.nz），到達目的地後即可直接使用當地快速通關服務，通關便利又快速；另基於平等互惠原則，我國刻正研議開放紐西蘭晶片護照持有者入境我國機場時也享有自動查驗通關系統（e-Gate）待遇，預計今年11月底至12月實施台紐的互惠措施。

內政部補充說明，台灣與紐西蘭都是共享民主、自由、人權及法治的理念相近夥伴，每年互訪人數高達6萬人次，開放互惠使用自動查驗通關系統將提供兩國人民來往更便利服務，並促進各領域的合作交流更密切熱絡；未來內政部將持續推動與其他國家互惠使用自動查驗通關系統，使國人出國更便利、有尊嚴，並有助吸引國際觀光客來台。