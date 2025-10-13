　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出國更便利！　內政部：紐西蘭今起開放台人使用eGate出入境

▲▼自2025年10月13日起，我國旅客抵達紐西蘭後即可直接使用該國自動查驗通關系統（e-Gate）。（圖／內政部提供）

▲自2025年10月13日起，我國旅客抵達紐西蘭後即可直接使用該國自動查驗通關系統（e-Gate）。（圖／內政部提供）

記者詹詠淇／台北報導

內政部表示，經我國內政部、外交部與紐西蘭移民局及紐西蘭海關總署共同攜手推動，今（13日）紐西蘭政府宣布開放我國晶片護照旅客出入境時可使用該國自動查驗通關系統（eGate），為繼美國（需付費申請）、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞，第8個提供我國國人自動通關待遇的國家。

內政部說明，紐西蘭已經開放使用電子入境卡（New Zealand Traveller Online Declaration)，鼓勵前往紐西蘭遊學、洽公或旅行的國人使用eGate，我國旅客只要在搭機前24小時內先上網填妥入境申報表單（網址：www.travellerdeclaration.govt.nz），到達目的地後即可直接使用當地快速通關服務，通關便利又快速；另基於平等互惠原則，我國刻正研議開放紐西蘭晶片護照持有者入境我國機場時也享有自動查驗通關系統（e-Gate）待遇，預計今年11月底至12月實施台紐的互惠措施。

內政部補充說明，台灣與紐西蘭都是共享民主、自由、人權及法治的理念相近夥伴，每年互訪人數高達6萬人次，開放互惠使用自動查驗通關系統將提供兩國人民來往更便利服務，並促進各領域的合作交流更密切熱絡；未來內政部將持續推動與其他國家互惠使用自動查驗通關系統，使國人出國更便利、有尊嚴，並有助吸引國際觀光客來台。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

根據內政部昨（9日）公布最新一期的台灣人口統計資料顯示，截至今年9月底止，台灣人口數為2331萬7031人，已連續21個月負成長，65歲以上人口數為461萬6884人，占整體人口數19.80%，距離超高齡社會的20%僅一步之遙，此外，台北市人口減少率成六都之中最高的城市。

內政部與12縣市推「原民特搜隊」　強化高風險部落救災能量

內政部與12縣市推「原民特搜隊」　強化高風險部落救災能量

注意！內政部啟動備役替代役助花蓮重建　未報到失聯恐吃20萬罰金

注意！內政部啟動備役替代役助花蓮重建　未報到失聯恐吃20萬罰金

輝達落腳北士科卡關中央幫解套　內政部：北市在法規面無太大困擾

輝達落腳北士科卡關中央幫解套　內政部：北市在法規面無太大困擾

花蓮馬太鞍溪救災維持一級開設　劉世芳：有任何錯假訊息一律送辦

花蓮馬太鞍溪救災維持一級開設　劉世芳：有任何錯假訊息一律送辦

eGate內政部紐西蘭

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

