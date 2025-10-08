　
歐盟擬翻倍調漲鋼鐵關稅至50%　南韓出口業面臨嚴重衝擊

▲▼美國、歐盟相繼針對鋼鐵製品課徵關稅，對南韓鋼鐵產業造成打擊。圖為位於南韓京畿道平澤市某港口的鋼鐵製品。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國、歐盟相繼針對鋼鐵製品課徵關稅，對南韓鋼鐵產業造成打擊。圖為位於南韓京畿道平澤市某港口的鋼鐵製品。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

歐盟（EU）當地時間7日宣布，將向所有進口鋼鐵產品的關稅由原本的25％翻倍提高至50％，並將免關稅配額削減47%、降至每年1830萬公噸，並明確表示即便與歐盟簽署自由貿易協定（FTA）的國家，也無法享有關稅優惠。此舉被認為是逼迫美國川普政府重返談判桌，保護歐洲本土產業，但卻對南韓鋼鐵出口業造成直接衝擊。

根據《韓聯社》，歐盟此次公布的新規劃，是為了取代即將於明年6月底強制終止的現行鋼鐵「緊急進口限制」（Safeguard）措施。依照新規定，全球進口鋼鐵免關稅配額將從去年的3053萬公噸大幅縮減至1830萬公噸，約減少47％；超過配額的進口量將加徵50％關稅，較現行25％高出一倍。

此外，新規要求進口鋼材提供生產國證明，並將在歐洲議會及歐盟理事會完成立法程序後正式實施。雖然具體生效時間尚未出爐，但若立法程序提前完成，新措施可能提早於明年6月底前生效。

這將為南韓帶來不小的壓力。韓國貿易協會統計，南韓去年對歐盟的鋼鐵出口額達44億8000萬美元（約6兆3000億元新台幣），略高於對美出口的43億4700萬美元，是南韓單一國家最大出口市場。

南韓鋼鐵業者指出，美國自今年3月起將進口鋼鐵關稅由25％提高至50％，並取消無關稅配額後，南韓出口已受到顯著影響，今年5月對美鋼鐵出口較去年同期下降12.4％，6月下降8.2％，7月下降3％，8月更大幅下降15.4％。一旦歐盟確定實施新規，南韓出口將面臨「雙重關稅夾擊」，恐加劇出口下滑風險。

面對挑戰，南韓政府與業界正積極應對。南韓產業通商部表示，將派遣通商交涉本部長與歐盟貿易及經濟安全負責委員馬謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）接觸，正式代表南韓闡明立場與提出關切。產業通商部也計畫由次長及產業供應鏈政策官前往鋼鐵生產現場，了解企業實際困難，並召開官方與民間的合辦會議，討論如何應對歐盟新TRQ（低關稅配額）措施。

業界則寄望於歐盟允許透過個別談判來決定個別國家稅額。南韓鋼鐵業者指出，即便全球配額縮減，仍可透過政府協商最大化國別配額，並利用剩餘全球配額持續出口，以減輕對歐洲市場的衝擊。產業通商部官員補充，雖然FTA國家無法完全豁免關稅，但政府將透過雙邊協商爭取對南韓的優惠，盡量保護國家利益。

分析人士認為，歐盟此舉主要意在對美國形成談判籌碼，但對出口依賴歐盟與美國市場的南韓鋼鐵業而言，短期內將帶來極大壓力。特別是在全球鋼鐵供應過剩、國內建設投資低迷的背景下，南韓鋼鐵出口面臨多重挑戰。

10/07 全台詐欺最新數據

