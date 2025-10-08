坦承中國軍事威脅升高！美國防部印太準助理部長：日韓應強化防衛

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國國防部印太事務助理部長被提名人約翰•盧（John Noh）出席聯邦參議院軍事委員會確認聽證會時指出，中國在黃海等地區的軍事擴張已成美國最嚴重的安全威脅，呼籲南韓、日本及澳洲等同盟國提升國防支出與防衛能力，並將駐韓美軍過去以北韓為主的關鍵任務目標，轉型為同時應對北韓與中國威脅的戰略部署。

同時，他支持台灣將國防開支提升至GDP的10%。

根據《韓聯社》，韓裔出身的約翰•盧於當地時間7日在聽證會上表示，面對中國迅速增長的經濟與軍事力量，印太地區同盟國應承擔更多自我防衛責任，並致力於集體安全（collective security）。他指出，這意味著各國需大幅提升國防支出，建立可在有限成本與時間下運作的非對稱防衛體系，確保即使在衝突環境中，也能有效遏止中國的軍事行動。

針對中國在黃海（西海）韓中暫定措施水域（PMZ）接連設置大型結構物的行為，盧判定其目的就是威脅南韓。他認為，南韓軍隊過去主要專注於對北韓的傳統威懾，但現有能力也可對中國威脅提供支援，包括長程火力、整合防空與飛彈防禦、太空戰與電子作戰等領域，均可增強區域威懾效果。

▲中國在黃海設置的「深藍2號」頂端的監視塔，底部則沉入海底。（圖／南韓國會議員嚴泰永）

約翰•盧同時指出，美國正透過「拒止戰略」（A strategy of denial）要求同盟國對自身防衛承擔更大責任。他提到，日本、澳洲與南韓需提升國防能力，增加國防投資，以求能與美國共同應對區域安全挑戰。針對台灣，他支持將國防開支擴增至GDP的10%，以應對中國可能的軍事威脅。

對於駐韓美軍的部署規模與方式，盧雖未明確表態是否增減，但表示將依現行安全環境進行「適當調整」，並結合固定駐紮與輪替部署模式。他強調，印太地區最先需建立的軍事能力，是在第一島鏈內實現可靠的「拒止」防衛，以保障區域安全。

在回答有關北韓向南韓發動攻擊時美國的義務問題，他重申若獲批准，將依《1953年美韓相互防衛條約》向總統提供最佳建議，並指出美方在長程精準打擊、防空彈藥充足供應、前線海空軍資產維護、先進潛艦及高階平台生產等領域仍有不足，需要與同盟國加強軍工合作。