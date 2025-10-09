南消強化體能與裝備訓練　160名消防員全面提升救災應變力

▲台南市消防局第六大隊舉辦體能與裝備強化訓練，160名消防人員全力應戰。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為全面提升消防人員的實戰與應變能力，台南市消防局第六大隊於10月8日、9日，在永華訓練中心舉辦為期兩天的「七項體能測驗、水霧消防車訓練、紅外線熱顯示儀訓練」，此次共有160名消防人員參與，針對體能與裝備操作進行全面強化，確保在各類災害現場都能迅速、安全、有效地投入救援。

消防局指出，消防人員在火場搶救或災害應變任務中，常需長時間負重並在高壓環境下執勤，對體能要求極高。每年例行辦理的七項體能測驗，包括立定跳遠、6公尺30秒折返跑、後拋擲遠、懸吊軀體、六角槓硬舉、負重行走與1500公尺跑步，旨在強化爆發力、肌耐力與動作協調性，建立良好體能基礎，提升第一線人員的應變效能。

此外，訓練課程納入水霧消防車與紅外線熱顯示儀等實務操作。水霧消防車訓練重點在於利用水霧技術於密閉或高溫火場中有效壓制熱輻射，維持能見度並確保消防員安全。紅外線熱顯示儀訓練則模擬濃煙密布、能見度低的災害現場，指導人員以熱顯儀搜尋火源與受困者，加強判斷與救援效率，展現現代化救災的重要技術支援。

消防局長李明峯表示，現代消防工作橫跨火警、車禍、山搜、水域救援等多元任務，消防人員除需具備團隊默契，更要擁有穩定體能與操作能力，才能在危急時刻發揮最大效能、守護市民安全。

台南市長黃偉哲強調，消防人員每一次出勤都是對市民生命與財產的堅定承諾。市府將持續投入資源，支援消防單位強化訓練與安全管理，打造更完備的救災體系，與市民攜手建構安全、有韌性的城市。