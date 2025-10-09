　
大陸 大陸焦點 特派現場

疑受「于朦朧」案影響！范世錡成都演唱會取消　網諷：怕鬼敲門

▲于朦朧上月墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧上月墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸古裝男神于朦朧上月發生墜樓事件後，陰謀論不斷在網上發酵。歌手范世錡遭網點名當晚在案發現場，儘管尚無證據指涉，但其成都演唱會遭爆出僅賣出15張票，工作室9日更發出公告指出，范世錡因身體狀況不佳，導致演唱會取消。不少網友認為，因是受到了輿論影響，導致票房慘澹到無法開演。

▲▼于朦朧死訊。（圖／翻攝自微博）

▲于朦朧與范世錡曾為好友。（圖／翻攝自微博）

范世錡工作室發布的公告寫道，「很遺憾地通知大家，原定於2025年10月18日在成都舉行的「範世錡熱血的笨蛋成都站」演唱會，由於藝人身體原因，經專業醫療團隊評估和強烈建議及團隊全方位考慮後，不得不取消。」

▲▼范世錡成都演唱會取消。（圖／翻攝自微博）

▲▼范世錡成都演唱會取消。（圖／翻攝自微博）

▲▼。（圖／翻攝自微博）

陸網路上日前瘋傳一段影片，背景聲中出現「把東西吐出來，快點啊，胡海洋，打暈了刨！」引發網友揣測，此聲音出自范世錡，加上于朦朧離世2天后，他在演唱會舞台上一個摸肚子的動作，更被部分激動的網友解讀為，是對錄音內容的囂張挑釁。雖一切指控都無官方證據對證，但仍難以平息眾人的怒火。

▲范世錡演出《許我耀眼》遭網罵翻。（圖／翻攝自微博）

▲范世錡演出《許我耀眼》遭網罵翻。（圖／翻攝自微博）

網路上接連爆出多個影片、音檔皆將矛頭指向范世錡，鋪天蓋地的輿論對范世錡的事業造成毀滅性打擊。不僅如此，范世錡還出演近日趙露思、陳偉霆主演的熱播劇《許我耀眼》，也瘋狂遭到網友抨擊，劇組不但沒有出聲反擊，甚至對此現象毫無處理，領網友們無情嘲笑，范世錡這是被切割了，連劇方都不想救。

▲網友謾罵。（圖／翻攝自微博）

▲▼范世錡成都演唱會取消。（圖／翻攝自微博）

▲網友謾罵。（圖／翻攝自微博）

范世錡成都演唱會取消的消息迅速引起網友熱議，「范小花這只是你毀滅的開始」、「誰會在好友離世後兩天開心發文」、「這麼快就病了嗎？怎麼償還于朦朧」、「太好了！太好了！以後別出來了」、「笑死人明明就是票只賣出去五十張」、「做虧心事，怕鬼敲門」、「砂仁花，相由心生」、「從面相看就像有暴力傾向的人，長得像電影裡的殺人犯」。

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／板橋府中商圈墜樓！41歲男死亡　嚇壞逛街民眾
顏正國「流下男兒淚」敬業態度曝光　楊祐寧揭遺憾
全聯、家樂福上百商品「買1送1」！雙十連假祭優惠
快訊／台中BMW飛車撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝
日圓再貶！續刷8個月新低
騎士闖國道1號！　撞噴當場失去生命跡象
班上連爆黃金葛下毒、性騷！台中師5大失職　開罰6萬

桃園《月圓越深情》演唱會　洋溢越南元素

桃園《月圓越深情》演唱會　洋溢越南元素

台灣新住民國際城市文化交流協會理事長楊慧青8日表示，桃園新住民人口近7萬人，其中越配幾佔2萬人，加上為數不少的越籍移工，桃園充滿著濃厚越南元素，為解在桃園的越南配偶和越籍移工鄉愁，該會邀請越南歌星於秋節來台演出，吸引許多越配穿著越南服參加，氣氛溫馨。

公開于朦朧「生前最後訊息」

公開于朦朧「生前最後訊息」

于朦朧招魂法會倒數　孫德榮「突吐不停」：他有話要說

于朦朧招魂法會倒數　孫德榮「突吐不停」：他有話要說

于朦朧離世扯出1女星！「曾PO手染血照」消失娛樂圈6年

于朦朧離世扯出1女星！「曾PO手染血照」消失娛樂圈6年

八點檔女星是于朦朧生前朋友！　曝「最後一次聯繫」

八點檔女星是于朦朧生前朋友！　曝「最後一次聯繫」

范世錡演唱會范小花于朦朧

