范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

大陸男藝人于朦朧在北京墜樓身亡，年僅37歲，其工作室當日傍晚即發出訃告證實死訊，並表示警方已經排除刑事嫌疑。這起事件爆出後，網絡上瀰漫各種質疑與陰謀論，其中一名被輿論指控可能涉案的是演員范世錡。以下是目前主流爭議點及各方回應。

傳聞與疑點一覽

1.范小花錄音檔流出

有網路流傳一段錄音，內容疑似為于朦朧在墜樓前喊叫：「范小花救我，我手沒勁了」。「范小花」被認為是范世錡的綽號。此段錄音與范世錡聲紋比對的說法也在網上被討論，但尚未被可靠機構或官方證實。



2.現場疑點與目擊者說法

有目擊者稱清晨遛狗時發現于朦朧倒地流血，旁人捂住其臉部後才報警；此外報導指出窗外出現抓痕、紗窗破損、門鎖反鎖、口袋裡有他人勞力士手錶等不合常理的細節，皆成為輿論懷疑點。



3.范世錡之演藝受創與演唱會取消

由於傳聞緣故，范世錡所參與的劇集《許我耀眼》遭部份網民抵制。原定於10月18日在成都舉行的個人演唱會傳出僅售出約15張票，主辦單位於9日發布聲明取消演唱會，稱理由為「藝人健康不理想」。不少網友認為此原因有疑，暗指是輿論壓力所致。





▲范世錡微博「自認殺人」截圖疑為P圖偽造 。（圖／翻攝自X）



4.所謂微博「自認殺人」貼文

有網傳截圖稱范世錡於微博寫下：「沒錯就是我殺了于朦朧，因為他該死」等字句，雖然該貼文很快被刪除，但在網上廣為流傳。網友指出，隨著偽造技術越來越成熟，該類貼文可能是P圖偽造，呼籲觀眾對於未經官方確認的訊息保持懷疑。



各方回應與官方說法

于朦朧家屬與警方：于朦朧母親於9月16日透過聲明表示，兒子為「飲酒後意外墜樓」身亡，並強調公安已將調查情況通報給家屬。警方於9月21日發布警情通報，將此案界定為不涉及刑事案件，並對散布謠言者啟動處置程序。

范世錡方面：其工作室曾於微博發文，指近來各種謠言對藝人造成嚴重影響，已構成網路暴力，並已報警處理、委託律此外，9月24日，范世錡正式透過律師宣布啟動維權程序，否認其在事發當晚出現在事情現場。其律師事務所也指出范世錡在9月期間忙於演唱會排程。

目前尚無確鑿證據能證明范世錡涉案，而其方也強烈否認各類指控，並已啟動法律程序以保護名譽。若未來有法醫報告、錄音鑑定結果或監控影像公開，或許才能揭開真相。