生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

▲▼遭傳捲入于朦朧墜樓案！范世錡巡演「僅賣15張票」。（圖／翻攝自微博）

▲范世錡（右）遭捲入于朦朧墜樓案。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／綜合報導

大陸男藝人于朦朧在北京墜樓身亡，年僅37歲，其工作室當日傍晚即發出訃告證實死訊，並表示警方已經排除刑事嫌疑。這起事件爆出後，網絡上瀰漫各種質疑與陰謀論，其中一名被輿論指控可能涉案的是演員范世錡。以下是目前主流爭議點及各方回應。

傳聞與疑點一覽

1.范小花錄音檔流出
有網路流傳一段錄音，內容疑似為于朦朧在墜樓前喊叫：「范小花救我，我手沒勁了」。「范小花」被認為是范世錡的綽號。此段錄音與范世錡聲紋比對的說法也在網上被討論，但尚未被可靠機構或官方證實。
 

2.現場疑點與目擊者說法
有目擊者稱清晨遛狗時發現于朦朧倒地流血，旁人捂住其臉部後才報警；此外報導指出窗外出現抓痕、紗窗破損、門鎖反鎖、口袋裡有他人勞力士手錶等不合常理的細節，皆成為輿論懷疑點。
 

3.范世錡之演藝受創與演唱會取消
由於傳聞緣故，范世錡所參與的劇集《許我耀眼》遭部份網民抵制。原定於10月18日在成都舉行的個人演唱會傳出僅售出約15張票，主辦單位於9日發布聲明取消演唱會，稱理由為「藝人健康不理想」。不少網友認為此原因有疑，暗指是輿論壓力所致。


 ▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲范世錡微博「自認殺人」截圖疑為P圖偽造 。（圖／翻攝自X）

4.所謂微博「自認殺人」貼文
有網傳截圖稱范世錡於微博寫下：「沒錯就是我殺了于朦朧，因為他該死」等字句，雖然該貼文很快被刪除，但在網上廣為流傳。網友指出，隨著偽造技術越來越成熟，該類貼文可能是P圖偽造，呼籲觀眾對於未經官方確認的訊息保持懷疑。
 

各方回應與官方說法

于朦朧家屬與警方：于朦朧母親於9月16日透過聲明表示，兒子為「飲酒後意外墜樓」身亡，並強調公安已將調查情況通報給家屬。警方於9月21日發布警情通報，將此案界定為不涉及刑事案件，並對散布謠言者啟動處置程序。

范世錡方面：其工作室曾於微博發文，指近來各種謠言對藝人造成嚴重影響，已構成網路暴力，並已報警處理、委託律此外，9月24日，范世錡正式透過律師宣布啟動維權程序，否認其在事發當晚出現在事情現場。其律師事務所也指出范世錡在9月期間忙於演唱會排程。

目前尚無確鑿證據能證明范世錡涉案，而其方也強烈否認各類指控，並已啟動法律程序以保護名譽。若未來有法醫報告、錄音鑑定結果或監控影像公開，或許才能揭開真相。

10/11 全台詐欺最新數據

394 1 8262 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人
謝霆鋒遭雷射光射中　頭髮燒焦！
快訊／台南夜間車禍7人送醫
黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」
直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

吃泡菜、味噌讓身體更健康！醫師曝前提：不能只靠食物拯救

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

進口蔬果6款驗出農藥超標！最強防癌食材也中鏢　9648公斤全銷毀

直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

快訊／3地區晚間大雨特報！氣象署示警：注意雷擊、強陣風

國道下午3事故導致車流回堵　國10左營端晚間已湧車潮

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

結婚3年不孕！人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

見人喊「股市賠錢是政府問題」！律師嘆：自己收入自己負責

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

網上學到餵藥技巧來實測　貓被包成肉粽堅決不吞XD

已經聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌

北京五星飯店扯出于朦朧案！爆是受虐第一現場

北京五星飯店扯出于朦朧案！爆是受虐第一現場

大陸男星于朦朧近日因墜樓事件引發網路熱議，其官方聲明將事件定調為意外，但外界猜測不斷，導演程青松和女星田海蓉捲入其中，10日稱當天在北京寶格麗酒店見面，有網友質疑稱該飯店是于朦朧受虐的第一現場，立刻引來大批網友怒洗版，導致Google評價在短時間內從五星級驟降至兩星，引發各界關注。

程青松認了「刪除關鍵對話」！決裂田海蓉

程青松認了「刪除關鍵對話」！決裂田海蓉

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

疑受于朦朧影響！范世錡演唱會取消了

疑受于朦朧影響！范世錡演唱會取消了

公開于朦朧「生前最後訊息」

公開于朦朧「生前最後訊息」

關鍵字：

范世錡于朦朧

讀者迴響

