社會 社會焦點 保障人權

台中「黃金葛下毒案」監院調查出爐　揭導師霸凌學生、放任性騷

▲▼精油滴水。（圖／記者許權毅攝）▲▼精油滴水。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一知名國小2年前爆發多名女學生，不滿長期遭到一名男同學性騷，在男同學水壺裡加入黃金葛汁液，導致男同學身體不適，震驚社會。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中一知名國小2年前爆發多名女學生，不滿長期遭到一名男同學性騷，在男同學水壺裡加入黃金葛汁液，導致男同學身體不適，震驚社會。但近期監察院調查報告出爐，竟發現這起「黃金葛下毒事件」並非單一偶發事件，而是T姓班導師長期忽視學生投訴、反映，卻不處理，該班級長期處於混亂狀態的「壓力鍋」。更離譜的是，調查拖延超過一年： 黃金葛事件後，女學生們申訴男同學對她們的性騷擾行為，但該案調查小組竟集體請辭，導致案件重組，調查拖了一年多還沒結果，嚴重影響學生權益。監察院也痛批，校方處理程序荒腔走板，主管機關監督失靈，官僚體系互踢皮球。

監察院調查指出，黃金葛事件前，該班級就事件不斷，曾發生多名學生對代課老師言語性騷擾，但校方處理卻不了了之。黃金葛事件後，男同學又跟班上一名特教生發生口角，特教生拿起滅火器作勢攻擊；數月後，又發生特教生在校園內手持美工刀追逐甲生，被老師擋下，驚動全校。之後，又傳出多名女學生投訴男同學性騷事件。

監察院調查發現，事件中被下毒的男同學，長期對A女同學肢體碰觸，以拍頭、拉頭髮、拍肩膀、撞身體、游泳課時近距離盯著看、言語騷擾等方式與女同學互動，A女同學不堪其擾，但T師未在第一時間依法通報男同學對A女同學的疑似性騷擾行為。

▲黃金葛,台中,國小,下毒,中教附小。（圖／民眾提供）

▲學校、老師的錯誤作為，讓事發班級由如一壓力鍋，導致事件不斷發生，也讓孩子純真童年蒙上陰影。（圖／民眾提供）

整起事件進入性評調查時，男學生還故意跑到A女同學面前徘徊、盯著A女同學看，午餐後、健康檢查前、甚至放學時段，男同學都有接近A女同學，讓A女感到害怕。不僅騷擾A女，男同學也曾對B女同學肢體碰觸、評論B女同學胸部、伸腳想要絆倒她等，A女不堪其擾，最終聯合其他同學對其下毒報復。

報告指出，該班T姓導師，遭家長投訴不適任，甚至霸凌班上一名特教生，不僅在班級中刻意排擠、孤立特教生，甚至在特教生打電話求助時，竟漠視還要求由其他老師或找學務主任處理，種種行為經調查被認定構成《校園霸凌防制準則》中的「霸凌」。監察院也提到，T師不僅「霸凌學生」，且「行政失職」與「班級經營失能」等，是導致班級失序的關鍵角色。

此外，監察院痛批，學校嚴重錯用「修復式正義」，意圖「以和為貴」，卻讓問題更加惡化。報告揭露，依規定，「修復式正義」應在霸凌事件調查成立後，才用來輔導雙方修復關係。但該校卻在霸凌事件還沒調查清楚前，就急著把家長找來開「修復式會談」，企圖大事化小。更離譜的是，校內其他霸凌案，甚至因此讓家長撤回調查申請，導致真相石沉大海。

10/08 全台詐欺最新數據

黃金葛台中國小霸凌

