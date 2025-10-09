BMW撞茶葉行奪命現場曝！起底肇事男黑歷史　顱內出血昏迷搶救中

▲劉男凌晨駕駛藍色BMW撞進茶葉行，釀成母子1死1傷。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市西區五權路、五權西路口今(9日)凌晨3時21分許傳出一起離奇車禍，警方初步調查，43歲的劉姓男子駕駛BMW小客車行經事故路段，突因不明原因失控撞進路口一家茶葉行，導致睡在一樓的母子1死1重傷。警方調查，肇事的劉男有毒品、詐欺前科，車內還起出一支電子煙，是否涉及毒品仍待化驗；由於劉男目前顱內出血、意識不清，暫無法製作筆錄，詳細肇事原因還有待釐清。

初步了解，劉男凌晨駕車行經五權路、五權西路口時，突然失控撞進一旁民宅內，住宅一樓大門當場被撞破，劉男轎車一路衝進室內、撞進臥房中；而當時房內的張李姓老婦、與兒子張男正在睡夢中，未料一台轎車竟會突然衝入，睡在下鋪、首當其衝的張李姓老婦當場慘死，上鋪的兒子張男則是頭部受傷，意識清楚，送醫治療後沒有生命危險；而肇事的劉男當下意識模糊，送醫治療後發現顱內有出血情況，目前仍處於昏迷狀態。

警方初步勘驗現場，劉男駕駛的BMW320I藍色轎車新車要價250萬元，由於撞擊力道強大，茶葉行內一團混亂，BMW也變形爛毀，車體嚴重受損；警方追查，發現肇事的劉男有毒品、詐欺前科，且車內還起出一支電子煙，是否涉及毒駕或酒駕，還有待進一步抽血檢驗。

▼肇事的藍色BMW目前被拖往交通分隊。（圖／記者白珈陽攝）