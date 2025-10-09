茶葉行9月才遷址！61歲孝子未婚照顧年邁母　睡夢中遭車撞1死1傷

▲小兒子張男未婚，與母親同住，平時照料母親的生活起居，未料母親竟會在睡夢中遭飛車奪命。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市西區五權路、五權西路口今(9日)凌晨3時21分許傳出一起離奇車禍，警方初步調查，43歲的劉姓男子駕駛BMW小客車行經事故路段，突因不明原因失控撞進路口一家茶葉行，導致睡在一樓的母子1死1重傷。警方調查，61歲的兒子張男未婚，照顧87歲老母親的生活起居，未料媽媽竟會在睡夢中遭遇死劫。

初步了解，劉男凌晨駕車行經五權路、五權西路口時，突然失控撞進一旁民宅內，住宅一樓大門當場被撞破，劉男轎車一路衝進室內、撞進臥房中；而當時房內的張李姓老婦、與兒子張男正在睡夢中，未料一台轎車竟會突然衝入，睡在下鋪、首當其衝的張李姓老婦當場慘死，上鋪的兒子張男則是頭部受傷，意識清楚，送醫治療後沒有生命危險；而肇事的劉男當下意識模糊，同樣送往中國醫治療。

警方調查，死者張李姓老婦育有2個兒子，因年邁行動不便，日常生活起居多由未婚同住的小兒子照料，而長子雖未同住，但也經常回家探望母親與弟弟，母子3人感情十分要好。

▲張李姓老婦是茶葉行負責人，9月1日才搬到現址，還在試營運。（圖／記者許權毅攝）

同住的小兒子張男說，媽媽在地經營茶葉行38年，原本在一旁租屋開店，但日前因房東要整理，才於9月1日搬到位於路衝的現址，目前新點還在試營運，考量母親行動不便，移動都須助行器輔助，因此將臥室設在1樓，2樓則是堆放貨物，為了要就近照顧母親，張男還在房內設置上下鋪，平時母親睡在下鋪，自己則睡上鋪，以便母親半夜如廁需要旁人攙扶。

張男說，媽媽生前篤信佛教，以前身體還行時，常常到佛堂拜佛，後來行動不便後就比較少去，但仍會在家中抄寫經文。車禍發生的當下，張男跟母親都在熟睡，完全不知道發生何事，突然之間就聽聞「砰」的一聲巨響，他因頭部遭撞，一度陷入短暫昏迷，被警消拖出後才逐漸醒轉，恢復意識後第一件事就是焦急詢問警消「我的母親呢？」但現場救護人員說，張李婦傷勢嚴重，已被「攔腰撞斷」，救出時已經明顯死亡。

針對這起車禍事故，警方初步在劉男車內查獲電子煙，目前仍在鑑定是否是毒品；由於劉男還在醫院治療，尚未製作筆錄，詳細車禍發生原因、細節尚待進一步調查釐清。

▼死者張李姓老婦生前篤信佛教。（圖／家屬提供）