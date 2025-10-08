創歷史新高　陸十一長假逾24億人次流動

▲大陸十一長假期間，高鐵站人潮擁擠。（圖／翻攝中新社，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸十一長假接近尾聲，10月1日至8日期間，大陸累計全社會跨區域人員流動量預計24.32億人次，日均3.04億人次，較去年成長6.2％。不過假期前7天電影票房年減17％，預期未來大陸電影製作可能將提高效率並縮減預算。

《人民日報》報導，累計鐵路客運量預計1.53億人次，日均1924萬人次，年增2.6％；累計水路客運量預計1167萬人次，日均146萬人次，年增4.2％；累計民航客運量預計1917萬人次，日均240萬人次，年增3.4％。累計公路人員流動量預計22.47億人次，日均超2.8億人次，年增6.5％。

大陸交通運輸部負責人介紹，從出行規模看，今年十一旅遊流、探親流高位疊加，全社會跨區域人員流動量創歷史新高；從出行目的地看，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等城市群以及西安、長沙、武漢等都市圈客流集中。

另據《澎湃新聞》，今日大陸鐵路迎來返程客流高峰，預計發送旅客2175萬人次，計劃加開旅客列車2189列。其中，北京至上海、南寧至廣州、瀋陽至北京、武漢至上海、成都至西安、上海至北京、西安至成都、太原至北京、武漢至深圳、呼和浩特至北京等熱門區間客流相對集中。

電影票房方面，香港商業電台報導，大陸十一長假前7天的電影票房有17億元人民幣，年減17％，電影票銷量和平均票價都較去年下滑。花旗報告指出，本次假期首7天的票房表現低於預期，主要因為缺乏吸引觀眾的重磅大片上映。

花旗報告認為，在目前環境下，高成本影片風險加大，未來製作可能將提高效率並縮減預算，短期內行業催化劑有限，下一波電影股催化劑或面向新年假期，自11月下旬開始。