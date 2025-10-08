兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

▲兩名陸客在馬來西亞失聯。（圖／翻攝紅星新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

當地時間10月4日，兩名大陸籍遊客在馬來西亞沙巴州曼塔那尼島（Mantanani Island）的絲綢美人魚度假村入住期間失蹤。當地警方於5日晚間7時57分接到報案，稱兩名遊客未按計劃辦理退房手續，且下落不明。

陸媒《紅星新聞》報導，調查顯示，于姓失聯男子與范姓失聯女子於10月4日下午2時14分入住度假村，原定次日11時30分退房，但此後便失去聯繫。最後一次被目擊時，男方身穿黑色長袖與長褲，女方穿黑色短袖與短褲。

于男的朋友張先生告訴媒體，10月3日，于男曾提到，4日可能會參加浮潛、看日落或玩槳板等活動，但目前尚不清楚他當日的具體行程。

張先生強調：「他平時都會和我聊天，但那天突然失聯」。在大家發現情況不對後，張先生稱自己聯繫了于男的公司同事，請對方前往其宿舍查看是否留有電子設備。

▲定位顯示在海域深處。（圖／翻攝紅星新聞）

張先生稱，對方在房間內發現一台平板電腦，並通過設備的定位功能找到了于男手機及藍牙耳機的訊號位置。結果顯示，手機最後一次訊號出現在海域深處，而兩隻耳機中，一隻定位在市區，另一隻則一直停留在海上。

張先生介紹，當地警方據此已帶潛水人員下海打撈手機，但截至目前仍未找到。當地近日多有降雨，海況不佳，搜尋難度較大，相關工作仍在持續進行中。

據報導，馬來西亞警方於10月5日啟動搜救行動，目前仍在持續進行。此次行動由馬來西亞皇家警察哥打峇魯分局帶頭，參與單位包括警察空中部隊（無人機組）、普通行動部隊（曼塔那尼分隊）、水警、消防與救援局、馬來西亞海事執法局、民防部隊以及曼塔那尼島村民，共計55名人員。

搜救重點區域為曼塔那尼島陸地區域及周邊海域。截至目前，兩名遊客仍未被找到。