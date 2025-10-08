　
大陸 大陸焦點 特派現場

遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

▲▼大陸動物園的羊駝因遊客瘋狂餵食，導致吃得太飽倒地翻白眼。（圖／翻攝上游新聞）

▲江蘇動物園的羊駝被遊客瘋狂餵食。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸十一長假期間，各景點人滿為患，動物園的動物也「應接不暇」。有大陸網友發文稱，江蘇南通森林野生動物園內多隻羊駝（草泥馬）因遊客投餵食物過量，出現「吃撐倒地」、「翻白眼」等狀況，身體狀況令人擔憂。工作人員回應稱，「不會撐死，旁邊都有飼養員在觀察動物情況」。

綜合陸港媒體報導，網路圖片顯示，兩隻羊駝躺倒在地，眼神呆滯，四周散落著大量胡蘿蔔、白菜等食物殘渣。有大陸網友留言調侃：「牠們真的吃不下了」。更有人發不圖片稱，「帶了五斤胡蘿蔔，扔了四斤」，也有人擔心「動物這樣吃會撐死」。

▲▼大陸動物園的羊駝因遊客瘋狂餵食，導致吃得太飽倒地翻白眼。（圖／翻攝上游新聞）

▲甚至有胡蘿蔔餵到羊駝的鼻孔裡。

動物園工作人員證實確有此事，「確實是吃飽了」，他表示，該園區自駕區每個動物投餵點都有胡蘿蔔等食物出售，加上假期遊客眾多，投餵非常頻繁。「尤其是羊駝，小朋友們投餵都比較熱情，這兩天客流大，牠們確實吃得比較多。」

不過工作人員強調，「不會撐死，旁邊都有飼養員在觀察動物情況。牠們吃飽了就不張嘴了，嘴都抿起來了，不會再吃」。同時也提醒遊客，若下午入園，「動物早上基本已經吃飽了，下午可能都不會搭理人了」。

▼羊駝吃太撐倒地翻白眼。

▲▼大陸動物園的羊駝因遊客瘋狂餵食，導致吃得太飽倒地翻白眼。（圖／翻攝上游新聞）

