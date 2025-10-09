不輸鏟子超人！全國民眾暖捐電器　千台冰箱、洗衣機送進花蓮

▲花蓮縣府公布募得生活用品種類及數量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍堰塞湖災區持續清淤中，為協助災區居民恢復生活，花蓮縣政府7日公布最新募集成果。各界善心單位與朋友熱情響應，已捐助電冰箱、洗衣機、電鍋、瓦斯爐、吹風機、熱水瓶及電風扇等生活必需家電。發放方式定案後將另行公告，請鄉親留意縣府資訊。

▲▼縣府公布各捐贈單位並表示感謝。

花蓮縣政府說明，此次共募集到電冰箱1,068台、洗衣機2,018台、電鍋2,800台、瓦斯爐2,100台、吹風機2,000台、熱水瓶2,000台、電風扇2,000台及快煮壺3,450台。縣長徐榛蔚向所有捐贈者表達最深謝意，感謝各界以行動協助鄉親加速重建、恢復日常。家電的發放方式將與各公所研議，待定案後另行公告，考量公平性與生活必需，確保每一份愛心都能真正送進家戶，讓災民感受社會的溫暖。

縣府表示，根據災區保全戶名冊約兩千戶，部分家電數量已達標，若全國鄉親有意捐助，建議可考慮捐贈尚未滿額的小家電或居家用品，例如電視、烤箱、除濕機或電暖器等，讓資源更貼近實際需求、不重複浪費。縣長徐榛蔚再次感謝各界善心，強調社會各方的關懷與支持，將成為災後重建最堅強的力量。

此次募集單位感謝松山慈祐宮、世界華人工商婦女企管協會、國際扶輪3490地區五股金鐘扶輪社、國際扶輪3501地區Uni總監有你團隊、新竹凱蒂扶輪社、世界華人工商婦女企管協會、國際獅子會300A複合區、聚得環保、莊榮貴基金會、普鴻國際股份有限公司、新希望基金會、中華民國婦女聯合會、國際獅子會300A複合區、新希望基金會、中華民國婦女聯合會、東森幼幼慈善基金會、張榮發慈善基金會、佛祖關聖德發慈善事業基金會、中華民國婦女聯合會、新希望基金會、世界華人工商婦女企管協會、民族里里長張東耀、基隆金虎爺行善團、鑫福金虎爺行善團、花蓮妙聖堂、蘭陽金虎爺會花蓮義工團、薀思醫學編譯有限公司、台南小松町食事所等單位。

