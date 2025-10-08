畫家陳明順捐畫「我的愛，花蓮日出」賑災　300萬義賣助重建

▲ 嘉義國際知名畫家陳明順(圖左)關心花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情，連日來以「我的愛，花蓮日出」完成作品，將捐出公益義賣初定價新台幣300萬元，並將所得全數捐贈給花蓮光復災區幫助災區重建 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義國際知名畫家陳明順關心花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情，連日來以「我的愛，花蓮日出」完成作品，將捐出公益義賣初定價新台幣300萬元，並將所得全數捐贈給花蓮光復災區幫助災區重建，展現了藝術與公益結合的力量，他用畫筆描繪美麗，也用行動傳遞溫暖與希望，期冀激勵社會大眾關注並投入公益。

9.23日花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情迄今半月有餘，陳明順友人資深營造工程黃董事長，日前來訊告知光復鄉情勢嚴峻，急需人力物力協助，徵詢陳明順藝術家是否可以提供一幅油畫真跡拍賣，以資助光復鄉重建家園的經費，雖然陳明順畫室童年渡假村所受7月颱風造成嚴峻損失，目前仍復建工程之中，但他二話不說決定先畫出一幅作品作為公益義賣。

陳明順指出，回憶幼年家境清寒，10歲就住泥土所建煙樓之內，記得當時也是農曆七八月強烈颱風，連日風雨，半夜間看見牆面雨水冒出，瞬間整個牆面倒塌，當時父母親趕緊拿起布袋扁擔勉強撐住，但區區布袋扁擔怎能撐住無情風雨，牆面最後還是全部剝落，天亮雨勢依舊，阿爸穿蓑衣前往田園查看香蕉園，一片汪洋，僅剩一支香蕉柱遠處可以看見挺住，豬舍裡的豬，鴨，雞也受颱風驚嚇，幾天也無蛋可吃了，回想起來怵目驚心歷歷在目。

此次花蓮風災，讓我回憶起數十年前的景象，讓我們感受到大自然的力量與無情，今天花蓮光復鄉正須要我們一同協助，以發揮人饑己饑，人溺己溺的精神，我們有錢出錢有力出力，一起扮演鏟子超人，共同協助花蓮光復鄉鄉親們重建家園，小犬陳柏任也提供500份臨摹教材供災區兒童可以快樂幸福畫畫。

陳明順藝術家所繪完成「我的愛，花蓮日出」畫作，捐出公益義賣，將所得款項贊助光復鄉重建家園，初定價新台幣300萬元，所得全數獻給花蓮光復鄉作為賑災善款，定價模式也參考華人藝術家諸如趙無極，朱德群等大師初成法國秋季沙龍國際會員義賣水平印度詩人泰戈爾說：愛是一切的根源，這是您和我都深深相信的，日本經營之聖稻盛和夫說：敬天愛人，哪裡需要幫助，你就勇往邁進，我們真誠期盼我們的花蓮光復鄉早日重建家園，就像「花蓮日出」一樣美麗，綻放出美麗的榮光。

作品藝術家：陳明順藝術家／全球華人少數擁全球法國since1884.1903 獨立，秋季沙龍協會國際雙會員藝術家

受恩師李元亨特大／全球亞裔唯一法國皇宮評審，張碧寅特大／全球水墨特大，華商，中商恩師們指導

自民國元年迄今全球華人入選法國秋季沙龍為116幅，個人擁7幅入選，於2024獲since 1903法國秋季沙龍授予最高榮譽，認證為國際會員