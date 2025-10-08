　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

畫家陳明順捐畫「我的愛，花蓮日出」賑災　300萬義賣助重建

▲▼ 嘉義國際知名畫家陳明順關心花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情，連日來以「我的愛，花蓮日出」完成作品，將捐出公益義賣初定價新台幣300萬元，並將所得全數捐贈給花蓮光復災區幫助災區重建，展現了藝術與公益結合的力量，他用畫筆描繪美麗，也用行動傳遞溫暖與希望，期冀激勵社會大眾關注並投入公益。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義國際知名畫家陳明順(圖左)關心花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情，連日來以「我的愛，花蓮日出」完成作品，將捐出公益義賣初定價新台幣300萬元，並將所得全數捐贈給花蓮光復災區幫助災區重建 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義國際知名畫家陳明順關心花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情，連日來以「我的愛，花蓮日出」完成作品，將捐出公益義賣初定價新台幣300萬元，並將所得全數捐贈給花蓮光復災區幫助災區重建，展現了藝術與公益結合的力量，他用畫筆描繪美麗，也用行動傳遞溫暖與希望，期冀激勵社會大眾關注並投入公益。

▲▼ 嘉義國際知名畫家陳明順關心花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情，連日來以「我的愛，花蓮日出」完成作品，將捐出公益義賣初定價新台幣300萬元，並將所得全數捐贈給花蓮光復災區幫助災區重建，展現了藝術與公益結合的力量，他用畫筆描繪美麗，也用行動傳遞溫暖與希望，期冀激勵社會大眾關注並投入公益。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

9.23日花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情迄今半月有餘，陳明順友人資深營造工程黃董事長，日前來訊告知光復鄉情勢嚴峻，急需人力物力協助，徵詢陳明順藝術家是否可以提供一幅油畫真跡拍賣，以資助光復鄉重建家園的經費，雖然陳明順畫室童年渡假村所受7月颱風造成嚴峻損失，目前仍復建工程之中，但他二話不說決定先畫出一幅作品作為公益義賣。

▲▼ 嘉義國際知名畫家陳明順關心花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情，連日來以「我的愛，花蓮日出」完成作品，將捐出公益義賣初定價新台幣300萬元，並將所得全數捐贈給花蓮光復災區幫助災區重建，展現了藝術與公益結合的力量，他用畫筆描繪美麗，也用行動傳遞溫暖與希望，期冀激勵社會大眾關注並投入公益。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳明順指出，回憶幼年家境清寒，10歲就住泥土所建煙樓之內，記得當時也是農曆七八月強烈颱風，連日風雨，半夜間看見牆面雨水冒出，瞬間整個牆面倒塌，當時父母親趕緊拿起布袋扁擔勉強撐住，但區區布袋扁擔怎能撐住無情風雨，牆面最後還是全部剝落，天亮雨勢依舊，阿爸穿蓑衣前往田園查看香蕉園，一片汪洋，僅剩一支香蕉柱遠處可以看見挺住，豬舍裡的豬，鴨，雞也受颱風驚嚇，幾天也無蛋可吃了，回想起來怵目驚心歷歷在目。

此次花蓮風災，讓我回憶起數十年前的景象，讓我們感受到大自然的力量與無情，今天花蓮光復鄉正須要我們一同協助，以發揮人饑己饑，人溺己溺的精神，我們有錢出錢有力出力，一起扮演鏟子超人，共同協助花蓮光復鄉鄉親們重建家園，小犬陳柏任也提供500份臨摹教材供災區兒童可以快樂幸福畫畫。

陳明順藝術家所繪完成「我的愛，花蓮日出」畫作，捐出公益義賣，將所得款項贊助光復鄉重建家園，初定價新台幣300萬元，所得全數獻給花蓮光復鄉作為賑災善款，定價模式也參考華人藝術家諸如趙無極，朱德群等大師初成法國秋季沙龍國際會員義賣水平印度詩人泰戈爾說：愛是一切的根源，這是您和我都深深相信的，日本經營之聖稻盛和夫說：敬天愛人，哪裡需要幫助，你就勇往邁進，我們真誠期盼我們的花蓮光復鄉早日重建家園，就像「花蓮日出」一樣美麗，綻放出美麗的榮光。

作品藝術家：陳明順藝術家／全球華人少數擁全球法國since1884.1903 獨立，秋季沙龍協會國際雙會員藝術家
受恩師李元亨特大／全球亞裔唯一法國皇宮評審，張碧寅特大／全球水墨特大，華商，中商恩師們指導
自民國元年迄今全球華人入選法國秋季沙龍為116幅，個人擁7幅入選，於2024獲since 1903法國秋季沙龍授予最高榮譽，認證為國際會員

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦
快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中
顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　最後11字對話曝光
快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝
雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡
緬甸節慶遭血洗！至少24死　孩童炸成碎片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

畫家陳明順捐畫「我的愛，花蓮日出」賑災　300萬義賣助重建

長庚醫科嘉義新廠上樑　2026年下半年正式投產

陳亭妃質詢普發現金1萬元　行政作業與預算審議應同步進行

森林市集開趴！雙十連假林後四林體驗「秋冬林饗」

郝龍斌拜會台南市議會國民黨團　議員犀利提問郝全程接招回應

AI結合流體力學！ 屏科大研發水上救援無人機　奪美國發明展金牌

AI時代來臨！　台南市勞工局舉辦論壇聚焦勞動法挑戰與職場新未來

屏東縣規劃6場次綠鬣蜥移除訓練課程　限量800名

深入家庭溝通、打造幸福日常　台南家庭教育中心共啟家庭幸福密碼

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

畫家陳明順捐畫「我的愛，花蓮日出」賑災　300萬義賣助重建

長庚醫科嘉義新廠上樑　2026年下半年正式投產

陳亭妃質詢普發現金1萬元　行政作業與預算審議應同步進行

森林市集開趴！雙十連假林後四林體驗「秋冬林饗」

郝龍斌拜會台南市議會國民黨團　議員犀利提問郝全程接招回應

AI結合流體力學！ 屏科大研發水上救援無人機　奪美國發明展金牌

AI時代來臨！　台南市勞工局舉辦論壇聚焦勞動法挑戰與職場新未來

屏東縣規劃6場次綠鬣蜥移除訓練課程　限量800名

深入家庭溝通、打造幸福日常　台南家庭教育中心共啟家庭幸福密碼

12天累積35.7萬人次赴花蓮救災　賴清德：最值得驕傲的台灣精神

香港8個月2.8萬件詐騙案　遭詐金額破200億元

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦　賽車迷搶合照

林予晞入圍金鐘影后認了：最想贏她　脫口「該邊拉傷」原因超荒謬

詹皇沒有要退休卻傳傷情！　很可能缺席整個季前賽

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

王思佳收工忘撕名牌　搭電梯一看糗翻：路人一定覺得我很想紅

《寶可夢傳說Z-A》台北夜市祭亮點一次看！遊戲搶先玩、皮卡丘現身

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

地方熱門新聞

為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

仍有6失聯　花蓮富田一街傳出屍臭味

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告法院判她限期遷出

中原大學志工隊　中秋前進光復清災

台南官田水雉園區奪COP15「星級濕地中心獎」

國慶連假北分局　轄管省道疏運措施報你知

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

元智大學以AI科技　開創華語教學新模式

台南砸22億打造「生生有平板」黃偉哲：讓每個孩子都被看見

2025桃園眷村文化節開幕　歡迎體驗時代記憶

特遣隊「探勘堰塞湖」　灰白場景驚呆網

王中平領軍開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」

台南特搜隊再赴花蓮災區前線堅守希望不放棄

更多熱門

相關新聞

花蓮「人在籍不在」災民盼有慰助金　劉世芳：只要需修繕會找到人

花蓮「人在籍不在」災民盼有慰助金　劉世芳：只要需修繕會找到人

花蓮光復鄉災區慰助金7日起開放申請，行政院開設一站式服務站服務鄉親。針對「人在籍不在」的受災戶，內政部長劉世芳今（8日）受訪表示，因為原則上就以修繕房屋為主，只要房屋需要修繕，會找到當事人。

剩黑狗狗沒有家　鏟子超人心疼哭

剩黑狗狗沒有家　鏟子超人心疼哭

陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

陳瑩攜手東森購物捐320份吳寶春月餅送暖台東

被超人遺忘的光復阿托莫！災民感動哭了

被超人遺忘的光復阿托莫！災民感動哭了

潰壩災民申辦地政事務　光復糖廠設點免收費

潰壩災民申辦地政事務　光復糖廠設點免收費

關鍵字：

陳明順花蓮光復義賣災民

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

顏正國戲裡也在中秋離世

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面