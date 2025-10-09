防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

▲嚴查風災廢棄物！台南市環保局攔查夾帶事業廢棄物車，地主遭函送地檢署法辦。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲風災後，台南市各災區的清運與修復作業持續進行中，台南市環保局為防止不肖業者藉機傾倒一般或事業廢棄物，嚴格管制後壁烏樹林暫置場進場車輛，環保局於10月1日查獲有車輛夾帶事業廢棄物進場，當場攔查退運，並將提供非法暫置點的地主依廢棄物清理法函送台南地檢署偵辦。

環保局指出，該案車輛自非法暫置點載運廢棄物欲進場，遭稽查人員即時查獲。另同日亦有多輛車未確實分類災後廢棄物，均遭現場退運處理。局方強調，後壁烏樹林暫置場僅接收風災造成的拆除物，嚴禁非災害廢棄物進入。若查獲非法載運、未具清除處理許可文件，將依《廢清法》處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。

環保局自9月起已加強暫置場進場控管，所有清運車輛必須隨車攜帶來源證明單，並安排專人巡查跟車，記錄清運點與進場證明，若發現來源與申報不符，或廢棄物明顯非風災產生，將立即禁止入場並通報查辦。

環保局提醒，民眾拆除受損建物時應確實分類，並委託合法清除業者處理，來源證明單須詳實填寫清運地點、廢棄物種類等資訊，不得虛偽記載。另呼籲民眾若發現疑似非法傾倒或環境污染情事，可撥打1999市政服務專線或環境部公害陳情專線0800-066666檢舉，共同守護家園環境安全。