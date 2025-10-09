　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

▲嚴查風災廢棄物！台南市環保局攔查夾帶事業廢棄物車，地主遭函送地檢署法辦。（圖／記者林東良翻攝）

▲嚴查風災廢棄物！台南市環保局攔查夾帶事業廢棄物車，地主遭函送地檢署法辦。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲風災後，台南市各災區的清運與修復作業持續進行中，台南市環保局為防止不肖業者藉機傾倒一般或事業廢棄物，嚴格管制後壁烏樹林暫置場進場車輛，環保局於10月1日查獲有車輛夾帶事業廢棄物進場，當場攔查退運，並將提供非法暫置點的地主依廢棄物清理法函送台南地檢署偵辦。

環保局指出，該案車輛自非法暫置點載運廢棄物欲進場，遭稽查人員即時查獲。另同日亦有多輛車未確實分類災後廢棄物，均遭現場退運處理。局方強調，後壁烏樹林暫置場僅接收風災造成的拆除物，嚴禁非災害廢棄物進入。若查獲非法載運、未具清除處理許可文件，將依《廢清法》處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。

環保局自9月起已加強暫置場進場控管，所有清運車輛必須隨車攜帶來源證明單，並安排專人巡查跟車，記錄清運點與進場證明，若發現來源與申報不符，或廢棄物明顯非風災產生，將立即禁止入場並通報查辦。

環保局提醒，民眾拆除受損建物時應確實分類，並委託合法清除業者處理，來源證明單須詳實填寫清運地點、廢棄物種類等資訊，不得虛偽記載。另呼籲民眾若發現疑似非法傾倒或環境污染情事，可撥打1999市政服務專線或環境部公害陳情專線0800-066666檢舉，共同守護家園環境安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」　老爸嘆：沒長大
李千娜夫妻二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛：不敢相信
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

再赴花蓮現場！陳世凱部長宣布馬太鞍溪便道10/10提前通車　感謝台鐵及交通超人全力救災守護花東

南投旺來產業園區首家觀光工廠　愛妮雅打造全台最大香氛平台

開放災民短期安置旅宿！花蓮169業者配合　縣府提供補助

花蓮2鄉鎮水平棚架網室因颱風受損　現金救助申請至10/23

南崗路以西高處都看得到國慶焰火　南投市同步推高處觀賞點市集

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

台南善心魚湯店送愛心！　「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

地面「冒泡泡」疑瓦斯外洩！　警消火速封路警戒查出水管爆裂

落實「五打七安」！　台南分署強力追欠毒駕男、違規男親屬代繳

郡昱口罩體驗門市10／10登場！　免費試戴、夢幻打卡牆超吸睛

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

再赴花蓮現場！陳世凱部長宣布馬太鞍溪便道10/10提前通車　感謝台鐵及交通超人全力救災守護花東

南投旺來產業園區首家觀光工廠　愛妮雅打造全台最大香氛平台

開放災民短期安置旅宿！花蓮169業者配合　縣府提供補助

花蓮2鄉鎮水平棚架網室因颱風受損　現金救助申請至10/23

南崗路以西高處都看得到國慶焰火　南投市同步推高處觀賞點市集

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

台南善心魚湯店送愛心！　「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

地面「冒泡泡」疑瓦斯外洩！　警消火速封路警戒查出水管爆裂

落實「五打七安」！　台南分署強力追欠毒駕男、違規男親屬代繳

郡昱口罩體驗門市10／10登場！　免費試戴、夢幻打卡牆超吸睛

大戶出動！飾金飆每錢15180元天價　VIP砸逾2千萬抱走5公斤

黃國昌狗仔門延燒！王義川籲全報警　綠黨團：始作俑者應受司法制裁

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

《羊蹄山戰鬼》風景太美！當地人曝「完全不誇張」、玩家湧朝聖

全日空客機空中驚魂！乘客「行動電源」機上自燃　機艙冒煙起火

60歲女詭異陳屍車上　調查發現「洗車誤觸自動窗紐」卡脖窒息亡

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

【一個她以後可能會忘的畫面】舅舅默默陪伴外甥女長大 只求成為童年風景的一角QQ

地方熱門新聞

沒闖紅燈也被罰？ 原來是「太超過」了！

台電桃園區處秋節送愛　贈慰問金關懷弱勢

林果公司攜手桃園民代　捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

桃園《月圓越深情》演唱會　洋溢越南元素

企業包場勵志電影　激勵人心故事打動師生

2女大生迷路哭：有人教我走河床

地面「冒泡泡」疑瓦斯外洩！警消火速封路警戒查出水管爆裂

郡昱口罩體驗門市10／10登場！免費試戴、夢幻打卡牆超吸睛

台南善心魚湯店送愛心！「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

台南砸22億打造「生生有平板」黃偉哲：讓每個孩子都被看見

桃園青埔「廣天寺」　香客大樓工程上樑　

用影像行銷新北！　侯友宜：讓城市故事被世界看見

932線城際電巴上路！新北電動公車破300輛

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

更多熱門

相關新聞

女子檢舉50多輛違規車！獲獎金6639元

女子檢舉50多輛違規車！獲獎金6639元

大陸日前春節返鄉車潮導致各地高速嚴重塞車，相關事件屢登熱搜。其中不少駕駛為省時，違規佔用緊急車道，引起不少人檢舉。其中一名女子檢舉了50多輛違規車，獲獎金人民幣1500元，卻遭網友吐槽，「這錢拿著不燙手嗎？」她也理性回覆，「依法辦事而已。」

烏樹林遭人破壞增設監視設備及巡邏究辦

烏樹林遭人破壞增設監視設備及巡邏究辦

關鍵字：

偷倒點環保局烏樹林違規車

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

輝達台灣總部　民生社區呼聲高

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面