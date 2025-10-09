行政院今討論災後特別條例追加預算　增至250億助光復鄉重建

▲花蓮光復災區災後重建路漫漫，行政院會擬調高金額從200億到250億，加強挹注力道。（圖／記者賴文萱攝）

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，行政院會今（9日）院會新增議程，討論由工程會擬具的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」第四條、第五條、第十條修正草案，請核轉立法院審議案。據了解，預算追加匡列金額將自200億提高到250億，提升挹注光復鄉重建的力道，同時調整特別條例實施期間。

考量今年颱風帶來的豪雨風災影響劇烈，立法院會日前三讀通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例與特別預算」，預算規模600億，用於農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及自來水、瓦斯及燃氣設施等災區復原重建項目。

此次馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀光復鄉，目前仍持續搶修復原中。面對在野黨喊話再提特別條例，院長卓榮泰日前強調，透過現行的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」追加預算是最快的，但行政院從來沒有排除過任何的方式。要訂特別條例或是在丹娜絲颱風特別條例增列預算，尊重大家和國會意見。