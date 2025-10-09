花蓮2鄉鎮水平棚架網室因颱風受損　現金救助申請至10/23

▲受樺加沙颱風侵襲，花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮部水平棚架網室有倒塌、結構受損災情。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

受今年樺加沙颱風侵襲，花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮部分農友之水平棚架網室出現倒塌、結構受損等災情。農業部於10月8日公告，將壽豐鄉與鳳林鎮之「水平棚架網室（整體結構）」列入樺加沙颱風天然災害現金救助地區，受理期間自10月9日起至10月23日止。

縣長徐榛蔚表示，縣府持續關心農友復原進度，並感謝農業部支持地方需求。受災農友可自10月9日起至10月23日止（若最後一日逢假日則順延至次一上班日），向土地所在地公所申請現金救助及低利貸款所需之受災證明。

農業處長陳淑雯說明，此次「水平棚架網室（整體結構）」救助額度每公頃為20萬元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理。救助對象須符合以下規定：一、為實際從事農作生產之自然人；二、損失率達20%以上者，依救助額度給予補助，未達20%者不予救助。

徐榛蔚再次提醒，救助申請期限至10月23日止，請符合資格的農友儘速向公所提出申請，避免權益受損。並呼籲農友如發現農作受災，應及時向公所通報，並可運用農業部「農產業天然災害現地照相App」記錄災情，以利後續勘查及審核。縣府也請基層公所動員協助受災田區拍照取證，加速勘查作業，共同協助農友早日復耕、復建，恢復生產。

