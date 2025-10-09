雙颱大迴轉！　最新路徑曝

▲哈隆颱風目前在日本南方海面。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

雙颱接連大迴轉，對台無影響！氣象專家吳德榮表示，中度颱風哈隆在日本南方海面轉向東北東前進，侵襲日本本土的機率低；輕颱娜克莉未來前進至琉球東方海面，亦有大迴轉的路徑，似乎也會閃過日本本土。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六因微弱東北風，迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨的機率，各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有局部零星降雨的機率；今日北台高溫因雲量稍增而微降，其他地區白天仍偏熱。

吳德榮說，周日至下周三各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮指出，今晨紅外線雲圖顯示，日本南方海面有中颱哈隆，琉球東南方海面則有另一輕颱娜克莉；最新氣象署路徑潛勢預測圖、暴風圈侵襲機率圖顯示，哈隆在日本南方海面轉向東北東前進，侵襲日本本土的機率低；娜克莉向西北進行，未來前進至琉球東方海面，亦有大迴轉的路徑，似乎也會閃過日本本土，雖然有雙颱共存，但各自獨舞不符合共舞的特徵。