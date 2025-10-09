快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　教育局「開罰30萬」資料移送調查

▲林口幼兒園爆發虐童案，新北教育局今天開罰30萬元。（圖／記者黃宥寧攝）

記者許敏溶／台北報導

新北林口某雙語幼兒園爆出遭受不當對待，包括幼兒被老師拿封箱膠帶貼嘴、打臉、甚至被關「小黑屋」。新北教育局今（9日）表示，昨天已發函業主停止教保服務，今天會開出30萬罰單並持續密集稽查，補習班會提供監視器畫面給警方，教育局也會將相關資料移交社會局調查，若不當對待幼兒行為屬實，將重罰60萬元。

擁有逾50萬粉絲的知名YouTuber，本月7日在頻道發布震撼影片，控訴自己未滿3歲的女兒在新北林口一間雙語幼兒園遭受不當對待，疑似被老師以封箱膠帶貼嘴、打臉，甚至被關進「小黑屋」。該YouTuber昨與其他5名家長前往林口分局正式提告，控告園方及涉事教師涉嫌傷害、強制、妨害幼兒發育等罪，警方將會同教育局調查，釐清事發經過與責任歸屬。

新北教育局表示，在10月7日接獲通報後，當天晚間立即派員前往稽查。教育局責令業者限期清查通報，2日內提供所有監視錄影畫面以供查核，並同步聯繫家長取得相關事證。相關資料移請社會局依《兒童及少年福利與權益保障法》調查處理。

教育局強調，對任何形式的不當對待或體罰行為「零容忍」。倘經查屬實，除依法最重裁罰60萬元外，將啟動不適任人員認定程序，最高可永久禁止從事補習班教職，並通報列入全國不適任人員系統，依法嚴懲、絕不寬貸。

經過新北教育局清查，該幼兒學校業者以補習班名義立案，卻實際從事教保服務，已違反《幼兒教育及照顧法》第51條規定。教育局表示，除要求即刻停止所有教保服務，並依規定最重裁罰負責人30萬元，今天就會開出罰單並持續密集稽查，補習班會統一提供監視器畫面給警局，教育局再向警方索取並查核，後續相關資料也會移交社會局進行調查。