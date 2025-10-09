林口某幼兒園「聲明稿曝光」喊有誤會　網見第2點：所以是承認了？

▲林口某幼兒園被爆虐童。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

林口某間雙語幼兒園遭爆虐童！有50萬粉絲的知名YouTuber控訴，他不到3歲的女兒被老師拿膠帶貼嘴，還被關進小黑屋。對此，呂姓創辦人在臉書上直呼，「有沒有可能是我們被勒索呢？」而網路上，也流傳該幼兒園的聲明稿，內容提到「經調查結果，並『無』前述社群媒體上所載不當管教情事」。

知名房產YouTuber「Ted」在片中控訴，林口某幼兒園不當對待學童，同時找來6位家長出面作證，稱曾目睹老師把小孩拖到監視器拍不到的死角貼嘴巴、拍打臉和手；不僅如此，還有某位孩童因為不睡午覺，每次都會被老師拉出教室。

網路上流傳一份聲明稿，內容如下：

親愛的家長您好：

針對近日社群媒體上登載本班有「孩子被貼膠帶」、「哭了會被帶去小黑屋關起來」、「臉會被輕拍很多次」等行為，本班極為重視，於知悉後立即成立專案調查小組，著手進行包含就班內監視錄影畫面回放檢視，並對班內老師逐一詢問之內部調查，經調查結果，並「無」前述社群媒體上所載不當管教情事，為消彌（應為消弭）各位家長之疑慮，本班謹就調查過程摘要說明如下：

一、有關「孩子被貼膠帶」部分，經調查結果，實為老師因工作需要及習慣，偶有將膠帶順手黏貼於自己的手臂上，並無以膠帶黏貼小孩嘴巴的行為。

二、有關「哭了會被帶去小黑屋關起來」部分，經回放監視錄影畫面調查結果，實為下課後老師將家長尚未接回的小朋友，集合於同一教室時，曾有因過於吵鬧，而關燈數秒讓小孩情緒稍作緩和，然全程均有老師在場，教室門亦全程開啟，因而被誤傳小黑屋，然本班絕無小黑屋，更不會因為小孩哭鬧帶去關起來，誠屬誤會。

三、有關「臉會被輕拍很多次」部分，經向班內老師逐一調查結果，並無此事，應有誤會。

本班高度重視家長及學生之權益，絕不允許老師對孩子有不當管教行為，因此本班於所有教室內均裝設有監視錄影機，目的就是要確保孩子的安全。本班對於社群媒體上之不實指控，固然無法接受，但願意正面及積極面對，絕不逃避。倘若家長對於涉及教學、教室管理有任何問題，本班願全力配合。

聲明稿曝光後，網友紛紛回應，「承認關燈就是有鬼啊！正常幼兒園會關燈嚇小孩嗎」、「第二點『關燈數秒讓小孩情緒稍作緩和』所以是承認了」、「關燈幾秒是什麼鬼回覆？虐童零容忍」。

不過該份聲明並未被張貼在社群平台上，根據《中央社》報導，此應為補習班向家長發布的聲明。