今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

▲哈隆颱風目前是中度颱風。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

國慶連假天氣曝光！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的19.9度。氣象署預報員蔡伊其表示，周五東北季風減弱，周六仍是偏東北風降雨。

氣象署今天清晨持續發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周五晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

蔡伊其接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風影響，周五東北季風逐漸減弱，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島有局部短暫陣雨，花蓮、台東、大台北有零星短暫陣雨，午後苗栗以南山區、南部有局部雷陣雨；今日基隆北海岸、宜蘭高溫稍下降至31-33度，其他地區34度，南部局部可到36度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



蔡伊其說，周六仍是偏東北風降雨，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部雷陣雨；周日到下周三偏東風，東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部雷陣雨。

蔡伊其表示，中度颱風哈隆目前在日本關東南方海面，逐漸轉東北東方向往東移出；輕度颱風娜克莉將先往西北前進靠近琉球，接著轉向東北，往日本南方海面移出。

▼最新哈隆、娜克莉颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼國慶連假天氣圖。（圖／氣象署）

