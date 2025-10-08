企業包場電影《突破3000米的泳氣》　激勵人心故事打動師生

▲從電影看人生！師生觀賞《突破3000米的泳氣》，體悟堅持與愛的力量。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

由亞太人力資源管理顧問公司贊助舉辦的企業電影包場活動，今（8日）於大直美麗華影城溫馨登場，現場邀請中華商業海事職業學校、大安國中、銘傳國中及萬里國中等校超過200位師生熱情參與，共同觀賞勵志電影《突破3000米的泳氣》，現場氣氛熱烈。

該片由李㼈擔任製片，范逸臣與李紫嫣主演，自上映以來口碑持續發燒，以真摯動人的劇情打動人心。一句無聲的「我愛你」更讓觀眾淚崩。電影以游泳比賽為背景，講述面對挫折與人生困境時，如何找到方向並堅持走下去。導演安景鴻表示：「這部片並不是在講一場比賽，而是在說——在人生的黑暗中，人要如何找到方向，並堅持走下去。」影片兼具教育與啟發意義，期望能鼓勵青年學子勇敢面對挑戰，傳遞正向價值與人生信念。

▲藝人李㼈（左）擔任製片、中華商業海事職業學校董事長廖萬隆（中）。

本次活動由亞太人力資源管理顧問公司贊助舉辦，該公司董事長暨製片李㼈與中華商海董事共同推動，盼透過電影引導學生在困境中學習堅持與勇氣。

中華商業海事職業學校董事長廖萬隆表示，十分感謝樊芳銘與李㼈兩位董事慷慨贊助，讓學生有機會參與這場富教育意義的觀影活動。他強調：「教育是百年大計，也是國家競爭力的根基。技職教育更是台灣產業發展的重要支柱，唯有培育具備實作能力與專業技術的人才，台灣才能持續在國際舞台上保持優勢。私立學校的發展需要企業界持續投入與支持，才能讓教育永續發展，惠及更多學子。」

今日兩百多位師生不僅欣賞了一部感動人心的電影，企業更貼心提供爆米花與可樂，讓大家在觀影過程中「笑中帶淚、暖心滿滿」，留下難忘而充實的一天。