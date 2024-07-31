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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

緩和政治緊張！影視交流升溫　兩岸青年3天跑遍北京拍19微短劇

▲▼兩岸推動短影音交流，「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」近日在北京舉行。（圖／讀者提供）

▲兩岸推動短影音交流，「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」近日在北京舉行。（圖／讀者提供）

記者陶本和／台北報導

金門三無船取締案，在兩岸雙方願意坐下來談之下順利落幕。在兩岸交流方面，在文化層面也開始升溫活絡，首屆名為「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」活動，近日在中國傳媒大學舉辦，兩岸百位師生組成10個拍攝團隊，3天創作19部作品，主打兩岸青年學生「共同生活、一同創作」。

中國大陸的三無船事件，這段時間的折衝下，由陸委會、海委會的整合協調而落幕，賴政府緊踩堅持執法管轄權、堅持司法釐清以及堅持人道關懷的3大立場，最終讓兩岸雙方願意坐下來談，即便兩邊看待問題的角度與價值觀不見得一致，但最終仍可獲得解決。

在突發事件牽涉政治問題之外，兩岸的文化交流近來也開始升溫。第一屆名為「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」活動，日前在中國傳媒大學舉辦，兩岸百位師生組成10個拍攝團隊，3天共同創作完成19部作品。

在這場活動中，播放了這19部作品。兩岸的影視專家和影視界人士組成評委會，推舉產生了本次活動的獲獎作品。其中，微短劇《未竟之約》和《鴨鴨小姐千萬不要再碎了！》以及短視頻《你肯定沒喝過》獲一等獎；短視頻《遇·見你》、《回聲》、《尋找內啥》獲二等獎，《磚牆》、《我愛豆汁兒》、《♾》、《猜拳大挑战》等獲三等獎，AI動畫短視頻《共同的記憶》則榮獲技術創新特別獎。

▼兩岸推動短影音交流，兩岸青年導演在北京大街小巷取景拍攝。（圖／讀者提供）

▲▼兩岸推動短影音交流，「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」近日在北京舉行。（圖／讀者提供）

在活動拍攝的三天中，兩岸青年學生跑遍北京的大街小巷，各著名景點，替共同創作的劇本尋找場景。據指出，最後一個晚上，各組學員幾乎是通霄進行後製剪接與配樂，兩岸學生從陌生到無話不談，雙方熱烈交流。

在結業儀式上，中華廣播影視交流協會理事長李秋芳和台北市影音節目製作商業同業公會理事長陳仲祺代表主辦方致詞。他們指出，本次的青年創作活動意義非凡，增進了兩岸青年的相互瞭解和理解，通過視聽作品展現了兩岸青年對中華文化的情懷，期待未來有更多機會促進兩岸青年文化交流合作。

▼兩岸推動短影音交流，「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」近日在北京舉行。（圖／讀者提供）

▲▼兩岸推動短影音交流，「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」近日在北京舉行。（圖／讀者提供）

本次活動，由臺北市影音節目製作商業同業公會與中華廣播影視交流協會聯合主辦，中國傳媒大學戲劇影視學院也全力配合承辦。之前大陸知名連續劇「琅琊榜」、「繁花」男主角胡歌來台，就是應影音公會之邀，而這次兩岸大賽的舉辦也是理事長陳仲祺的發想，建議讓兩岸青年學生導演「共同生活、一同拍攝」。

至於參辦單位，還邀請了中國國際科技促進會、海峽之聲廣播電台、中影亞視國際文化傳媒、中國農業電影電視製作公司等；而北京電影學院、五洲傳播中心、快手、愛奇藝、優酷、騰訊、芒果TV、華策、深圳雅文公司、荔枝新聞、Injiangsu我蘇等也參與其中。

▼兩岸推動短影音交流，「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」近日在北京舉行，主要由北市影音公會理事長陳仲祺發想。（圖／讀者提供）

▲▼兩岸推動短影音交流，「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」近日在北京舉行。（圖／讀者提供）

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關鍵字：

兩岸交流青年學生短視頻文化交流共同創作

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