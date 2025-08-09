　
地方 地方焦點

3個月田調！銘傳建築系翻轉基隆　邱佩琳：城市美學新視野

▲銘傳建築系生翻轉基隆 邱佩琳：展現城市新美學。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（右1）肯定青年創意！銘傳建築系基隆空間改造展，形塑港都新美學。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆微風東岸2樓展覽空間昨（8日）舉辦「在城市中尋找『可大可小』空間－基隆」開幕展覽，副市長邱佩琳親自出席，欣賞6名銘傳大學建築系學生以基隆為靈感發想的創意作品。展覽呈現學生對城市空間的細膩觀察與實踐力，邱佩琳肯定其努力，並強調這些提案有助形塑基隆的新美學風貌。

▲銘傳建築系生翻轉基隆 邱佩琳：展現城市新美學。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲銘傳建築系生翻轉基隆空間，邱佩琳驚豔：這就是城市新美學。

6名銘傳大學建築系大二學生歷時3個月深入基隆田野調查，提出多項兼具創意與實用性的空間設計方案。作品涵蓋基隆港邊景觀、歷史巷弄及漁港活化等主題，例如：港邊停車場與特色市集：結合觀光與在地交流，打造開放式休憩空間。火車北站與太平社區改造：重新規劃生活場域，強化社區互動。仁愛區巷弄美軍歷史記憶重構：將歷史元素轉化為下班後的放鬆場景。正濱漁港舊倉儲活化：設計創業基地與展覽平台，延伸彩虹屋觀光熱潮。

邱佩琳參觀時特別感謝銘傳大學建築系主任梁銘剛及基隆出身的老師董珍生，引導學生從在地視角解讀城市。她表示，展覽不僅是建築專業的成果，更展現對城市氛圍、人際互動與生活細節的關懷，體現「有溫度的設計」。展覽即日起開放參觀，市府歡迎民眾至微風東岸，感受青年學子對基隆空間的創新想像。

▲銘傳建築系生翻轉基隆 邱佩琳：展現城市新美學。（圖／記者郭世賢翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

