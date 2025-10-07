赴歐注意！EES系統10/12啟用　外交部：首入境要拍照錄指紋

▲外交部歐洲司長黃鈞耀大使。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部歐洲司長黃鈞耀今（7日）提醒，歐盟將於今年10月12日啟用「入/出境系統」（EES），提醒國人赴申根區國家旅遊留意。此外，我國人持我國駕照搭配國際駕照於愛沙尼亞短期駕車，無須再併附愛沙尼亞文的翻譯。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾外交協調會執行長蕭光偉主持，並由外交部歐洲司司長黃鈞耀大使進行業務簡報。

依據歐盟執委會公告，黃鈞耀表示，歐洲「入/出境系統」（Entry/Exit System, 簡稱EES）將於今年10月12日啟用。歐盟給予申根會員國6個月緩衝期，至2026年4月10日止，期間將逐步建置自動查驗系統EES。該系統將於旅客首次入境時，收錄指紋及臉部照片等生物辨識資料。

黃鈞耀指出，考量EES實施初期恐會影響旅客訪歐時的通關時間，外交部已請「歐盟經貿辦事處」（EETO）儘快就EES實施方式，以及應注意事項向我國人說明及宣導，並公告於該處網站供國人查詢。

黃鈞耀也建議，國人赴歐洲旅行前，密切注意歐盟及申根區國家政府官方網站公告，以便即時掌握最新規定及旅遊資訊，並在EES系統建置緩衝期間，即明年4月10日前，多加預留入出境通關所需時間，以保障自身權益。

黃鈞耀補充，目前予我E-gate待遇的歐洲國家，包括捷克、義大利及德國。在EES啟用後，首次入境均須登錄指紋及臉部等生物辨識資料，才能使用E-gate。但捷克因系統銜接問題，短期內對包括我國、韓國、英國等國人士，將先暫停開放E-gate。相關詳情，建議國人可至歐盟執委會官網查詢，或逕洽在台灣的捷克經濟文化辦事處、義大利經濟貿易文化辦事處及德國在台協會詢問瞭解。

此外，黃鈞耀也提到，我國前已洽得愛沙尼亞同意，持我國有效駕照正本，搭配國際駕照正本，可在愛國短期駕車。近日並再洽獲愛沙尼亞政府同意，我國人駕車已無須再提供國際駕照的愛文翻譯。

黃鈞耀表示，外交部已於全球資訊網「全球免試申換駕照」頁面更新此資訊，交通部公路局也已進行相應更新。外交部對愛沙尼亞政府提供我國人此項待遇，表示歡迎與感謝。