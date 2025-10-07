張麗善喊「雲林準備好了」　全運會倒數登場





▲縣府團隊與來賓齊聚舞台，宣布114全運會正式進入倒數時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

114全國運動會將於10月18日至23日登場，縣府今（7）日在縣立田徑場舉行賽前記者會，現場氣氛熱力四射。從武術開場、職棒啦啦隊「樂天女孩」熱舞應援，到運動明星現身、眾首長同台「強棒出擊」，象徵雲林整裝待發，正式向全國宣告這場運動盛會，不只拚競技，更要讓所有人看到雲林的驕傲與熱情。

「雲林準備好了！」縣長張麗善指出，本屆全運會是雲林睽違20年再度主辦，全縣上下動員籌備兩年，投入逾2億元整修縣內33個場館，更砸下22.65億元打造縣立田徑場與滑輪溜冰場兩大新地標，全數達到國際標準。「我們要給全國最安全、最完善的競技環境，也要讓選手、觀眾都感受賓至如歸的熱情服務。」

記者會現場最吸睛的焦點，莫過於今年U18世界盃棒球賽嶄露頭角、並被樂天桃猿指名加盟的「西螺囡仔」鍾亦恩。這位年僅18歲的新星一登場，全場掌聲不斷。張麗善笑著說：「他是雲林之光，謝謝他回來替家鄉加油打氣，為全運會添一份光采！」隨後登場的「樂天女孩」熱舞表演，更讓現場氣氛嗨到最高點。

教育處長邱孝文表示，本屆全運會共有30個應辦項目、5個選辦項目，總計41個競賽場地，其中33個設在雲林縣內。全國22縣市共有10,615位隊職員參賽，目前女子足球、射擊、桌球、划船、帆船、水上運動、馬術、空手道及競技體操等項目已率先登場；接下來包括自行車、跆拳道、滑輪溜冰、男子足球、鐵人三項、沙灘排球、高爾夫、游泳、水球、手球等，也將陸續開賽。

邱孝文透露，10月18日晚間的開幕晚會將結合雲林在地文化與現代活力，內容包含布袋戲、千人土風舞、武術及街舞表演，象徵傳統與青春的交融。晚會將於當天下午4點半開放入場，主舞台設於縣立田徑場主看台，屆時燈光、音樂、煙火將交織成震撼視覺饗宴，讓觀眾一次看見雲林的文化底蘊與創意能量。

「全運會不只是體育盛事，更是行銷雲林的舞台。」張麗善表示，縣府結合觀光、美食與人文產業，打造「看比賽、食好物、踅雲林」的全方位體驗。邀請全國民眾來雲林看比賽、吃美食、賞風景，用腳步走進這片充滿故事的土地，感受運動家精神與在地熱情。

▲樂天女孩登場熱舞，炒熱全場氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）