比置頂強大！代辦事項「1招絕不會忘」　男友LINE名稱驚呆萬人

▲網友笑稱，男友根本就是行動備忘錄！（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友分享超狂妙招，直呼她男友的LINE名稱每天都會更換，像是最近改成「帶平板跟滑鼠」。原來兩人每天都會聊天互動，男友乾脆直接把名字當成「備忘錄」，提醒自己要帶的東西，既不怕忘記，又能順手搞定生活小事。文章一出，網友也認證，「我也是！這招超好用，絕對不會忘」。

一名女網友在Threads超狂直呼，她的男友LINE名稱每天都不一樣，最近就叫做「帶平板跟滑鼠」，真相有趣又爆笑，因為兩人每天都有互動，索性直接把名字當成提醒事項，如此一來，就不怕忘記帶東西出門了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

創意用法曝光後，引來破萬名網友驚呼，「比那什麼置頂功能好，妳還不用點開看」、「原來還有這招」、「我男友偶爾也會叫做『記得訂高鐵票』」、「挺實用」、「遇到同類人了」、「我也是！這招超好用，絕對不會忘」、「功能性很強的男友，本身就是提醒備忘錄」、「笑死，這招真的很好用」。

另外，說到LINE隱藏版功能，最近一名網友分享，只要3步驟就能查出「前十名聊天對象」，還能順便清理空間。打開LINE的設定→聊天→刪除資料→點選「依聊天室刪除資料」，就會跳出你與哪個用戶／群組最常聊天、最常傳照片、影片與語音檔案等，加總佔的容量越多，排名就會越上面。

許多人實測後笑翻，「前10名全是工作群組」、「第一名是小7群組」、「第一名是我指導教授」。不過也有網友傻眼「第一名竟然是前男友」、「第一個是前男友，第二個是已斷聯的姐妹，什麼鬼啊...心碎滿地」、「這場前女友贏了」。