上大學狂瘦20kg　妹子享受「外貌紅利」：鬧脾氣也可以！一票點頭

▲原PO減了20公斤，生活上出現轉變。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

外貌是否會影響人際關係呢？一名女網友表示，高中時期體重62公斤，對穿搭和外貌不太在意，也因此在校園中不受到關注，不過上了大學開始會打扮，也減了20公斤，開始有男生會主動跟她搭話，分組時也會提議要同一組，當時的男友擔心她被追走，對她非常寵愛，讓她驚呼外表的魔力。

女網友在Dcard發文，高中時66公斤，不太會打扮，對外貌也不在意，遇到困難或需要幫忙，都得自己主動開口請求協助。當時交往的男友，約會嚴格實施AA制，也不太寵她。不過上了大學，一切都變了，她開始學習打扮自己，體重減到42公斤，開始感受到男生們的好意。

她提到，玩遊戲表現不佳，男生隊友們仍包容她，上通識課時也有男同學主動上前搭話、邀請分組合作，在校園裡也常常被陌生男生幫忙，「大學交的男朋友全部都堅持全付，怕我被追走，適度的鬧脾氣男生也只會覺得很可愛。」

女網友透露，有一任男友甚至帶她見家長，對方家中是醫學世家，不僅家人對她印象極佳，甚至還談到結婚與送房等未來規劃。她感嘆，這些「好意」都是以前沒有體會過的，也理解為何許多外貌出眾的女性，要求都會比較高，「因為身邊對自己好的追求者真的太多了。」

貼文曝光，掀起網友討論，「女生的外表大於其他，這在台灣是現實」、「是的，真正長得漂亮的人完全感覺得出來『紅利』」、「大實話，而且這些優待又會助長自信心，加上時常與人接觸，逐漸形成落落大方的氣質，性格也會更有魅力」。也有網友感嘆，「所以價值觀就會越來越偏差，這也是為什麼漂亮的人遇到對的人的反而很難」、「靠顏值換來的包容就是一時的，熱度退了剩下的才是真的價值」。