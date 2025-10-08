陸資深天使投資人西藏車禍意外離世　30年創投總額逾1億人民幣

▲大陸資深天使投資人肖慶平車禍離世。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸創投圈近日傳出憾訊，知名天使投資人、掌上通董事長肖慶平6日於西藏不幸遭遇車禍身亡，享壽61歲。此噩耗經其友人鄧飛於朋友圈證實，而肖慶平的最後一條動態也停留在10月5日，結束他長達三十餘年的天使創投之路。

《每日經濟新聞》報導，肖慶平1964年生於湖南，1983年畢業於湖南大學，1991年取得對外經貿大學碩士學位，後於1999年考入中國人民大學攻讀博士。他是「天使百人會」發起人及種子基金創始管理合夥人，亦長期擔任北京掌上通網絡股份有限公司董事長，被業界譽為中國最早一批「實幹型投資人」。

肖慶平在2021年回顧個人投資經歷時曾提及，「我投了四十多個項目，總額近一億元（人民幣，下同），如果用這筆錢買房，早就是十億富翁了，但我選擇投資年輕人，希望幫助他們成功。」

他先後投資連邦軟件、8848電子商務、中國旅遊資訊網、天脈聚源、掌上通、廣州弘光電影、啄木鳥網絡等企業，涉足IT、媒體、文旅與新科技等領域。

據了解，肖慶平早年曾在湖南外貿工廠任職，後赴海南經商。1995年赴美期間受科技創新氛圍啟發，遂投入IT產業，首筆投資威龍電腦即告成功，開啟其創投生涯。之後他參與組建中保信託投資公司，推動連邦軟件等早期科技項目，並見證大陸首家電子商務企業8848的誕生與興衰。

1999年後，肖慶平重返學界攻讀博士，同時轉型為專業天使投資人，深度參與新浪、聯眾遊戲等網路公司的早期發展。2000年起，他陸續投資中國旅遊資訊網及掌上通，後者於2011年登錄具有指標性的新三板。2013年，他聯合多位投資人創立「天使百人會」，致力於扶植初創企業。

截至2021年，肖慶平共投資超過40個項目，累計金額逾1億元人民幣。業界人士形容，他是「創投圈中願意親自走進創業現場的導師型人物」，此次驟然離世也令大陸天使投資界深感惋惜。