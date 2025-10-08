北市凌晨車禍！雙載電輔車與轎車碰撞　15歲女頭重創搶救10天不治

▲北市信義區9月28日發生車禍，15歲少女搶救10天不治。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

台北市信義區永吉路於9月28日發生車禍事故，17歲陳姓少年與15歲李姓少女，雙載騎乘電輔車與一輛小客車發生碰撞，後座15歲少女噴飛，頭撞到小客車的擋風玻璃受傷送醫急救，昨（7）日晚間19時許宣告不治，家屬向警方提告小客車駕駛過失致死罪，小客車駕駛表示會聘請律師陪同後自行到案說明。

警方指出，9月28日0時9分永吉路發生交通事故案，初步了解為小客車左前車頭與電輔車右側車身發生碰撞。事故造成雙方左前車頭及右側車身車損；另造成少年身體多處傷，後座少女頭部受傷送往北醫急救，雙方酒測值皆為0mg/l。

▲電動腳踏車上都是李女的娃娃跟玩偶。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據了解，肇事41歲駕駛吳男，當天要返回信義區住家，行經該處時路口衝出一輛電動自行車，車上是年僅17歲的陳姓少年搭載後座15歲的李姓少女夜游，在離家不遠處騎車逛街，卻被吳男車頭撞上，兩人頓時被拋飛車外。

陳姓少年負傷倒在路旁，李姓少女卻因車頭撞擊力量噴到肇事車輛的前檔，後腦整個撞上擋風玻璃，造成車輛前擋玻璃破碎，當場頭破血流，經送往北醫急救後，於7日晚間19時許宣告不治，家屬難忍喪女之痛，向警方提告駕駛過失致死罪。

警方依規定通知吳男到案說明，但吳男表示會等聘請律師陪同後自行到案說明。目前吳男尚未到案接受警詢。