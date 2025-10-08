災區「愛心1物堆成山」　最後變垃圾！鏟子超人嚇一跳：拜託帶回家

▲災區愛心雨鞋非常充足。（圖／記者許權毅攝）



網搜小組／劉維榛報導

花蓮災區出現「雨鞋山」！一名網友直呼，光復鄉災區堆滿志工留下的雨鞋，呼籲鏟子超人們別再帶新的來，現場尺寸齊全，鏟完土後可帶回家再利用。另有志工公告：「你不要的東西就是垃圾！」呼籲大家別讓愛心變負擔，網友也直呼「帶回家才是真愛心」。

一名網友在Threads呼籲，目前災區的雨鞋數量堆積如山，「鳳林車站外也有多雙雨鞋供勇士使用，看到真的嚇一跳，也太多了吧！」

對此，原PO熱心提醒，各位鏟子超人們別再帶雨鞋來災區了，現場有各種尺寸，歡迎志工們鏟完土後可直接帶回家，「帶回去過年打掃、清明剪草都可以繼續使用！」

不僅如此，一名網友也寫下看板公告，「拜託大家把雨鞋帶回家！」該網友解釋，麻煩大家帶回去，下次要來的可以重複利用，如果你不要這雨鞋，更要把它拿回去，你不要的東西就是垃圾，別全部都丟在這裡，要傳承愛的可以發文送或是想辦法給別人。

▲花蓮災區雨鞋堆成山，志工苦勸「請把愛心帶回家！」（圖／記者許權毅攝）



底下網友也直呼，「如果沒把自己的帶走，最後越來越多變成垃圾，這對光復也是製造垃圾的一種，變成負擔」、「到時候光復告一段落還要清理這些雨鞋，感覺是製造另一個困擾，我自己是有帶回家放著，呼籲各位雨鞋真的要帶回去，這跟個人衛生也有關係」、「其實多人穿過就已經有很多細菌了，每人每次用完應立即清洗及消毒再徹底吹乾，才可換另一人穿著，請小心衛生，尤其在災區」、「把雨鞋帶回家吧！還有垃圾」、「這周是最後一個連假，真的要帶走不要留給當地人和台鐵困擾」。

其中一名網友則分享現況，「我是今天志工之一，真的從下午一到就一直整理到晚上6點多，雨鞋山堆得越來越高，很感謝大家來當鏟子超人幫忙，你們都超棒的，但也希望可以幫忙把雨鞋帶回家或帶回去丟棄，不是自己帶來的也沒關係，不然真的光復消化不了那麼多雨鞋」。