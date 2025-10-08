批大陸地方官僚主義　胡錫進籲推進社會寬鬆自由

▲環球時報前總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸各地輿論管控趨嚴，《環球時報》前總編胡錫進前（6）日晚間撰文批評，有些地方政府的官僚主義、形式主義，對社會的精神繁榮形成了羈絆效應，更強調中國的發展不是「管出來的」，而是釋放了社會活力創造出來的；他呼籲在憲法秩序下推進社會的寬鬆和自由。

戶晨風、張雪峰、藍戰非等大陸網紅上月突然遭到封殺，原因未明。中共山東省委機關報《大眾日報》旗下公眾號「撈輿工作室」上周三就此發文稱，外界對這些網紅被封理由有各種解讀，但基本都是猜謎語。文章認為，網路平台管理也應遵循法治精神，有必要將處置程序更加透明。

胡錫進在他發表的《我們憲法秩序下的寬鬆和自由，如何不斷推進？》文章中認為，中國整個國家空前自信，但是社會寬鬆自由發育不足，真正的問題出現在官僚主義、形式主義上。

胡錫進直言，社會上難免出各種各樣的事情，總結教訓，堵塞漏洞必不可少，但是一旦官僚主義加入進來，就會層層加碼，整改的信號一層一層向下傳遞，到了終端就可能走形，為了不出事，就要壓縮社會寬鬆的空間。

「形式主義更沒道理，它其實是不動腦子、不承擔責任，又以很認真工作假象迷惑上級的一種『對策』」，胡錫進說，形式主義一經擴散，肯定會造成基層寬鬆與自由空間的縮小。

他提到，對上級指示的任務層層加碼，方便肉眼可見的展示，從開展工作的角度說這最簡單，最容易操作，但做過頭的部分必然帶來負面後果，甚至惡化人們對整件事情的感受。

文章認為，官僚主義形式主義實際上對大陸社會的精神繁榮形成了羈絆效應。在應對一個個具體問題時，官僚主義形式主義無法實事求是地處理消除問題和風險與推動社會繼續蓬勃發展之間的關係，把不出事作為最高信條，從而損害了憲法秩序下寬鬆與自由的同步發展。

「抑制官僚主義和形式主義，需要與我們對國家戰略大態勢的認知和對社會團結、凝聚力強大的確認結合起來」，胡錫進稱，中國發展得這麼好，不是「管出來的」，而是釋放了社會活力，以社會主義市場經濟方式創造出來的。