山西清徐縣花天價「種」假椰樹　號稱比三亞「更有性價比」

▲大陸自媒體的宣傳影片可見，清徐縣人民廣場設置了多棵仿真椰子樹，還可見銀色蓮花雕塑。（圖／翻攝華商報大風新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

山西太原市清徐縣花費超過千萬元（人民幣，下同），在縣政府辦公大樓附近的廣場設置52棵仿真椰子樹及雕塑，自媒體還以「不是三亞去不起，而是清徐更有性價比」宣傳。遭大陸中央部門批評為「形式主義」之後，已連夜拆除假椰子樹。

綜合港媒報導，山西太原市清徐縣遭中紀委通報，指其違規使用資金近2500萬元，用於塗裝綜合辦公樓仿古屋頂及外立面，建蓮花雕塑、仿真椰子樹等景觀。清徐縣被批後，已連夜拆除多棵假椰樹。

▲大陸自媒體的宣傳影片可見，清徐縣人民廣場設置了多棵仿真椰子樹，還可見銀色蓮花雕塑。（圖／翻攝華商報大風新聞）

新華社12日報導，大陸中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳對3起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報。其中，山西太原市清徐縣違規使用資金，維修政府辦公樓樓頂、建設廣場景觀小品引起關注。

通報顯示，清徐縣投資5.9億元建設縣城水系生態治理及城市停車場惠民工程。項目實施過程中，清徐縣違規將縣政府綜合辦公樓仿古屋頂及外立面塗裝、政府綜合辦公樓亮化工程等打包到縣城水系生態治理及城市停車場惠民工程中，實際形成支出1193萬元。

同時，項目還在城市廣場建設了多處景觀小品，包括一座銀色蓮花雕塑、一座景觀石、一處地雕、多棵仿真椰子樹，實際形成支出1305萬元。

▲清徐縣人民廣場的假椰子樹遭連夜拆除。（圖／翻攝華商報大風新聞）

據大風新聞報導，12日晚間，顯示為山西IP的大陸網友發表影片稱，清徐縣人民廣場的椰子樹正在連夜拆除。

根據此前航拍影片顯示，清徐縣人民廣場共設置了52棵仿真椰子樹，其間還可見銀色蓮花雕塑。自媒體此前還以「不是三亞去不起，而是清徐更有性價比」進行過宣傳。