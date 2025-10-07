花160塊吃大腸臭臭鍋「沒白飯無限」！全場搖頭：現在只推1家

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人不分季節超愛吃鍋，平價小火鍋店如雨後春筍般出現。有網友最近去吃老字號連鎖品牌，點了大腸臭臭鍋，卻發現沒有白飯吃到飽，醬料區沒提供蔥花，飲料也沒有紅茶，一鍋卻要160元，忍不住傻眼「太爛了吧？」引發眾人熱議爆共鳴，物價漲歸漲，但這樣的配置不值這個價。

原PO在PTT的Gossiping板問卦，附上大腸臭臭鍋的照片，細數用餐不滿之處，「這樣一鍋大腸臭臭鍋160，白飯沒有吃到飽、醬料區沒蔥花、飲料沒紅茶」，是不是「只有盤子吃」？

貼文引發熱議，留言多提到近年平價鍋「內捲」，他牌常見白飯、飲料、冰淇淋吃到飽，認為老字號連鎖品牌「價格跟服務不同步」，「這幾年這種小火鍋已經不吃了=.=」、「沒白飯吃到飽，太爛了吧」、「沒白飯吃到飽真的不行」、「沒蔥花一律拒絕往來戶」、「現在白飯沒吃到飽了喔？那幹嘛去？」

還有人直呼，「懷念以前很好 現在每家都髒兮兮+黏桌。（以前）醬料區都是滿的，現在……」、「超過110就沒去吃了」、「寧願加100吃錢都。」其中，大票網友狂推一間，「不如吃六扇門」、「現在只推六扇門」、「我改吃六扇門了」、「這價格只剩六扇門能打。」