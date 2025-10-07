LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋超可愛

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（7）日上架1組免費貼圖「liao1o1o」，只要達成指定條件，即可擁有貼圖；另外，還有9組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

LINE發票管家 × liao1o1o｜下載請點

下載期限：2025年11月05日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE購物 × 企鵝皮蛋｜下載請點

下載期限：2025年11月05日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物 × 鯊茶醬｜下載請點

下載期限：2025年10月31日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE禮物 × 紅貴賓酷比｜下載請點

下載期限：2025年11月02日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

基隆長輩照護平台-海洋城市健康生活｜下載請點

下載期限：2025年10月31日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

FINAL FANTASY XIV 繁體中文版-夥伴們日常｜下載請點

下載期限：2025年10月17日

下載條件：無條件下載

使用效期：180天

LINE 秘寶挖挖哇 × 喵嗚公園合作｜下載請點

下載期限：2025年10月29日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

嚦咕×曾莞婷女神，陪你輕鬆玩轉每一天！｜下載請點

下載期限：2025年10月18日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE購物品牌名店 × 白木耳｜下載請點

下載期限：2025年10月16日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物 × 小狗狗波比｜下載請點

下載期限：2025年10月7日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天