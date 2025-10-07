LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋超可愛

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）
記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖今（7）日上架1組免費貼圖「liao1o1o」，只要達成指定條件，即可擁有貼圖；另外，還有9組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！
LINE發票管家 × liao1o1o｜下載請點
下載期限：2025年11月05日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
LINE購物 × 企鵝皮蛋｜下載請點
下載期限：2025年11月05日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 鯊茶醬｜下載請點
下載期限：2025年10月31日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
LINE禮物 × 紅貴賓酷比｜下載請點
下載期限：2025年11月02日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
基隆長輩照護平台-海洋城市健康生活｜下載請點
下載期限：2025年10月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
FINAL FANTASY XIV 繁體中文版-夥伴們日常｜下載請點
下載期限：2025年10月17日
下載條件：無條件下載
使用效期：180天
LINE 秘寶挖挖哇 × 喵嗚公園合作｜下載請點
下載期限：2025年10月29日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
嚦咕×曾莞婷女神，陪你輕鬆玩轉每一天！｜下載請點
下載期限：2025年10月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物品牌名店 × 白木耳｜下載請點
下載期限：2025年10月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 小狗狗波比｜下載請點
下載期限：2025年10月7日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
讀者迴響