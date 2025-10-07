遭「正妹」電暈！金門大叔要買3萬遊戲點數　警及時攔阻

▲金門縣警察局金湖分局展現「警民合作」力量，成功攔阻一名50歲辛姓男子購買3萬元遊戲點數。（圖／鄭逢時翻攝）

記者鄭逢時、吳世龍／金門報導

詐騙手法層出不窮，利用交友訊息誘騙民眾購買高額遊戲點數的案例時有所聞。金門縣警察局金湖分局近日再次展現「警民合作」力量，成功攔阻一名50歲辛姓男子購買3萬元的遊戲點數，使其免於落入「愛情詐騙」的陷阱。

金湖派出所於10月1日晚間接獲轄區統一超商的通報，稱一名男子正操作機台欲購買高額遊戲點數，疑似遭到詐騙。所長郭益銘立即帶領同仁趕赴現場了解狀況。

經警方了解，這名50歲的辛姓男子，因在網路上看到交友訊息，透過連結加入了對方Telegram通訊軟體的好友。辛男對這位自稱「正妹」的對象深信不疑，對方以「購買點數才會來金門會面」為由，要求辛男前往超商購買遊戲點數。辛男一時心動，聽從指示欲購買6筆，共計3萬元（每筆5仟元整）的遊戲點數。

員警到場後，立刻向辛男說明這類「假交友、真詐財」的常見手法，並苦口婆心地溝通勸說，強調網路交友務必謹慎，切勿輕信來路不明的要求。在警方耐心解釋下，辛男終於恍然大悟，取消了購買行為，保住了辛苦錢。事後，警方也進一步引導辛男加入165反詐騙LINE官方帳號，進行後續的防詐宣導。

警方強調，詐騙集團常利用「愛情包裹」、「見面費」、「保證金」等名義要求民眾購買遊戲點數，遊戲點數具有等同現金的價值且難以追回，一旦購買並提供序號，財物便立刻落入詐騙集團手中。民眾應切記，任何合理的交易或服務，都不會要求以購買遊戲點數的方式進行。