大陸 大陸焦點 特派現場

平城將軍「甲冑團」現身大同古城　一套「山文甲」耗時20天製作

▲平城將軍「甲冑團」現身山西大同古城。（圖／翻攝極目新聞）

▲平城將軍「甲冑團」現身山西大同古城。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假期間，山西大同古城街頭出現一支「平城將軍」甲冑巡遊團，成員全身披甲、手持兵器，在古城鼓樓一帶巡遊演出，氣勢恢宏、引人注目。這支團隊由當地甲冑文化愛好者組成，不僅以手工打造「山文甲」重現古代武將英姿風采，更透過互動介紹，讓遊客了解古代軍事與邊塞文化。

▲平城將軍「甲冑團」現身山西大同古城。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，「平城將軍」巡遊團成員關先生表示，自己是甲冑收藏愛好者，與幾位朋友因熱愛大同與古代軍事文化，自製與收藏了十多套盔甲。其中，部分「山文甲」以不鏽鋼與鐵片電鍍製成，一套需耗時約20天、成本達2萬元人民幣；另有部分「明光鎧」則為購入成品，每套約1萬元左右。

關先生透露，他們從今（2025）年6月開始穿戴甲冑巡遊，長假期間主要在鼓樓及東南邑等人流密集區展演，吸引大批民眾拍照留念，「我們希望藉由巡遊讓更多人了解甲冑背後的歷史與文化，也讓大同的邊塞氣質重新被看見。」

公開資訊顯示，山文甲是中國古代典型甲胄樣式，最早可追溯至唐代，以山字形金屬片組成而得名；而明光鎧則以胸前反光鏡護甲為特徵，三國至唐朝間廣為流行。唐代明光鎧於2023年首次被成功復原並在敦煌展出，重達25公斤，由1300多片甲片組成，展現古代工藝之精巧與莊嚴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

平城將軍甲冑盔甲大同古城

