快訊／涉掏空大同上億　林郭文艷凌晨200萬元交保

▲大同董座林郭文艷（右）。（圖／記者羅志華攝）

記者葉國吏／綜合報導

百年老牌企業大同公司（2371）捲入掏空疑雲！台北地檢署接獲檢舉，指控大同舊管理團隊在市場派入主前，透過簽訂不實合約掏空公司資金。檢調昨日兵分十路展開搜索，並約談多名嫌疑人。前董事長林郭文艷今晨訊後，遭依違反證券交易法等罪嫌裁定200萬元交保，並限制出境與出海。

根據檢調調查，2019年至2020年間，大同舊團隊在市場派接管公司前，與蘇勒德策略公司、蘇勒德國際公司及文妍國際行銷公司等三家顧問公司，簽署數十份涉及廣告行銷、技術顧問及媒體公關的不實契約。透過這些合約，將大同資金移往顧問公司，最終回流至林郭文艷等人實際掌控的帳戶，掏空金額高達上億元。

此次搜索行動由檢察官郭建鈺指揮，台北地檢署與調查局台北市調查處聯手，兵分十路搜索林郭文艷住處及相關公司，並約談林郭、前法務處長趙安等人。趙安訊後以50萬元交保，而涉案的三家顧問公司負責人也分別裁定交保金額，其中蘇勒德策略公司負責人方詳棋30萬元交保，文妍國際行銷公司實際負責人羅玟芳與登記負責人吳智琪各20萬元交保，其他被告則請回。

值得注意的是，林郭文艷的丈夫、前大同董事長林蔚山早在2019年因私自挪用公司資金17億元，導致大同重大損失，已被判刑8年定讞，目前仍在服刑中。林郭文艷則於2019年2月接掌董事長職位，並在市場派入主後改任榮譽董事長，於2021年10月解除職銜。