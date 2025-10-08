外媒曝光iPad mini 8上市時間　２大重點升級搶攻小平板市場

記者蘇晟彥／綜合報導

根據外媒報導，iPad 下一代 mini 8 預計將在 2026年年初推出，而根據爆料內容，在性能、顯示技術將迎來2個重大升級，包含採用 A19 Pro 晶片、OLED 面板與尺寸加大，讓mini 8的處理功能更強。此外，外媒也推估，可能會與iPad Air在同一個時間亮相，價格則不會有太多變化，維持在499美金（約台幣15,000元）左右。

▼外媒爆料iPad mini 8 預計在2026年推出。（資料照／蘋果提供）



根據外媒報導，iPad mini 8 預計將搭載 A19 Pro 芯片，這是與 iPhone Air 同款的「中階版」處理器，將配備升級的 16 核 Neural Engine，專門設計用於處理複雜的 AI 任務；此外，蘋果計劃將 iPad mini 的螢幕材質從 LCD 過渡到 OLED 技術，因此在螢幕上將有重大革新，OLED 面板與尺寸加大，有望從現有的 8.3 吋增加到 8.7 吋。。

此外，iPad mini 8 很可能採用單層堆疊 LTPS 面板，這可能意味著它的亮度會較低，並且不支持 ProMotion 自適應刷新率技術。

而目前上市日期跟定價的猜測有兩個方向，最有可能的時間是2026上半年，屆時或許會與新款 iPad Air 同步亮相。在定價方面，現款 iPad mini 的起售價為 499 美元（約台幣15,000元）。目前尚無明確消息表明蘋果會調整價格，但 Mark Gurman 建議，面對市場競爭，蘋果未來應考慮調降其定價策略，或提供更低階的型號，以應對價格更低的競爭產品。