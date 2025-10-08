　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

外媒曝光iPad mini 8上市時間　２大重點升級搶攻小平板市場

記者蘇晟彥／綜合報導

根據外媒報導，iPad 下一代 mini 8 預計將在 2026年年初推出，而根據爆料內容，在性能、顯示技術將迎來2個重大升級，包含採用 A19 Pro 晶片、OLED 面板與尺寸加大，讓mini 8的處理功能更強。此外，外媒也推估，可能會與iPad Air在同一個時間亮相，價格則不會有太多變化，維持在499美金（約台幣15,000元）左右。

▼外媒爆料iPad mini 8 預計在2026年推出。（資料照／蘋果提供）

▲▼ iPad mini 。（圖／蘋果提供）

根據外媒報導，iPad mini 8 預計將搭載 A19 Pro 芯片，這是與 iPhone Air 同款的「中階版」處理器，將配備升級的 16 核 Neural Engine，專門設計用於處理複雜的 AI 任務；此外，蘋果計劃將 iPad mini 的螢幕材質從 LCD 過渡到 OLED 技術，因此在螢幕上將有重大革新，OLED 面板與尺寸加大，有望從現有的 8.3 吋增加到 8.7 吋。。

此外，iPad mini 8 很可能採用單層堆疊 LTPS 面板，這可能意味著它的亮度會較低，並且不支持 ProMotion 自適應刷新率技術。

而目前上市日期跟定價的猜測有兩個方向，最有可能的時間是2026上半年，屆時或許會與新款 iPad Air 同步亮相。在定價方面，現款 iPad mini 的起售價為 499 美元（約台幣15,000元）。目前尚無明確消息表明蘋果會調整價格，但 Mark Gurman 建議，面對市場競爭，蘋果未來應考慮調降其定價策略，或提供更低階的型號，以應對價格更低的競爭產品。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鏟子小英雄！國二生獨自搭車400公里　烈日下為災區揮汗清淤
顏正國入圍金馬影帝被取消！「頒獎前10天出事」侯孝賢不放棄
快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝
快訊／機會來了！日圓探2個月最甜
快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為「娜克莉」颱風　最新路徑曝
快訊／重罰黑心豬腸！罰款超過5千萬
快訊／愛河女子「浮沈漂流」　拉上岸已死亡
黑男街頭配對惹風波！「辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉
快訊／台股失守2萬7！　台積電跌30元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

外媒曝光iPad mini 8上市時間　２大重點升級搶攻小平板市場

庫存異常！iPad Pro、MacBook Pro雙雙缺貨　新機傳月底將登場

iPhone鬧鐘變「睡神剋星」！蘋果推出「滑動關閉」新手勢

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

外媒曝光iPad mini 8上市時間　２大重點升級搶攻小平板市場

庫存異常！iPad Pro、MacBook Pro雙雙缺貨　新機傳月底將登場

iPhone鬧鐘變「睡神剋星」！蘋果推出「滑動關閉」新手勢

字母哥動心？公鹿、尼克密談交易　紐約是他唯一想去的地方

藍鳥換上「幸運帽」掀連勝氣勢　總教練笑稱：我根本沒帶其他帽子

詐團KPI太扯！20歲考官面試車手「忠誠度」　帶百萬假鈔出勤慘了

8年級老闆曝創業最大坑！　最容易後悔的辦公室「選址陷阱」

隱身新竹空軍基地旁60年老字號肉圓！Q皮紅糟肉餡兩顆只要50元

9局調度挨批後　道奇教頭：佐佐木朗希是終結者首選

62.8萬股民揪心　00940配0.04元填、貼息走勢互見

巴西網紅整形「狐狸眼」感染猝逝！　術後腫脹瘀青照曝光

詐欺機房冒用個資洗錢！台南警攻堅還抄出毒品　5罪移送法辦

魏德聖拍片負債才和解「又遭追討4000萬」！　前年資產被查封

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

3C家電熱門新聞

外媒曝光iPad mini 8上市時間

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！

iOS 26.1鬧鐘防呆升級　滑動才能關！

LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改

iPad Pro、MacBook Pro新機傳月底登場

AirPods Pro 3被評「完全0修復性」

iPhone 11 Pro Max成為「過時產品」

iPhone 17上市掀全台回收潮

iPhone 17不能貼膜？　品牌發文澄清

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

三大電信iPhone 17首賣成績出爐

iPhone 17e傳最快明年初登場

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

9月手機降價幅度出爐

更多熱門

相關新聞

三大電信搭方案0元買iPad mini

三大電信搭方案0元買iPad mini

iPad mini（搭載A17 Pro晶片） 26日正式開賣，三大電信（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）也迅速祭出各項優惠，搭配指定方案享受5G飆網及0元購機，還有包含各種平台幣、舊換新折扣，三大電信試圖用最優惠的價格搶客，在這場iPad mini 大戰勝利。

藍色超美！他開箱新iPad mini「1問題沒了」

藍色超美！他開箱新iPad mini「1問題沒了」

蘋果iPhone 13發表會懶人包

蘋果iPhone 13發表會懶人包

蘋果平板標錯價？客服澄清筆誤

蘋果平板標錯價？客服澄清筆誤

關鍵字：

ipadmini

讀者迴響

熱門新聞

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面