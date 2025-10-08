21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

▲感冒。（圖／達志示意圖）

記者葉國吏／綜合報導

浙江一名21歲女大生小夢（化名）因咳嗽、發燒住院，起初被診斷為肺炎，但治療兩周後未見好轉，轉院至浙江大學醫學院附屬第一醫院呼吸內科。醫師周建英一看片子便確診為肺腺癌晚期。病情快速惡化，僅5天時間，她便永遠離開了人世。

綜合陸媒報導。浙江大學醫學院附屬第一醫院呼吸內科主任周建英教授，她曾經分享小夢的案例。據周教授回憶，小夢來就診時已咳嗽半年，但她並未重視，覺得只是普通感冒。不僅如此，小夢的咳嗽並無明顯症狀，沒有發燒或咳血，吃飯和日常活動也不受影響，甚至還能偶爾跑步，這讓她一直以為問題不大。

▲浙江一名21歲女大生小夢（化名）因咳嗽兩周未見好轉，轉院檢查確診為肺腺癌晚期。示意圖非本文當事人。（示意圖／記者趙于婷攝）

然而，小夢的病情並非普通肺炎，而是狡猾的肺腺癌。周建英表示，有些肺癌的影像很容易辨認，但像小夢這樣的病例，癌症形態卻與肺炎非常相似，容易被誤診。她指出，小夢肺部大片白色影像其實是癌性淋巴管炎，意味著癌細胞已經轉移。由於病情太晚確診，手術和化療都無法進行，最終小夢在短短幾天內病逝。

這起事件引發網友熱議，有人表示自己咳嗽數月後才開始擔心，也有人分享家人曾因長期咳嗽後確診肺腺癌的悲慘經歷。周建英提醒，若出現持續乾咳超過兩周且無其他感冒症狀，務必及早就診並拍片檢查，不要輕忽任何異常。她感慨，年輕的生命就這樣凋零，令人痛心。