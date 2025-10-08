　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

感冒。（圖／達志示意圖）

▲感冒。（圖／達志示意圖）

記者葉國吏／綜合報導　

浙江一名21歲女大生小夢（化名）因咳嗽、發燒住院，起初被診斷為肺炎，但治療兩周後未見好轉，轉院至浙江大學醫學院附屬第一醫院呼吸內科。醫師周建英一看片子便確診為肺腺癌晚期。病情快速惡化，僅5天時間，她便永遠離開了人世。

綜合陸媒報導。浙江大學醫學院附屬第一醫院呼吸內科主任周建英教授，她曾經分享小夢的案例。據周教授回憶，小夢來就診時已咳嗽半年，但她並未重視，覺得只是普通感冒。不僅如此，小夢的咳嗽並無明顯症狀，沒有發燒或咳血，吃飯和日常活動也不受影響，甚至還能偶爾跑步，這讓她一直以為問題不大。

▲▼喉嚨痛,咳嗽,狂咳,氣喘,過敏,支氣管,食道,扁桃腺,感冒,流感,生病。（示意圖／記者趙于婷攝）

▲浙江一名21歲女大生小夢（化名）因咳嗽兩周未見好轉，轉院檢查確診為肺腺癌晚期。示意圖非本文當事人。（示意圖／記者趙于婷攝）

然而，小夢的病情並非普通肺炎，而是狡猾的肺腺癌。周建英表示，有些肺癌的影像很容易辨認，但像小夢這樣的病例，癌症形態卻與肺炎非常相似，容易被誤診。她指出，小夢肺部大片白色影像其實是癌性淋巴管炎，意味著癌細胞已經轉移。由於病情太晚確診，手術和化療都無法進行，最終小夢在短短幾天內病逝。

這起事件引發網友熱議，有人表示自己咳嗽數月後才開始擔心，也有人分享家人曾因長期咳嗽後確診肺腺癌的悲慘經歷。周建英提醒，若出現持續乾咳超過兩周且無其他感冒症狀，務必及早就診並拍片檢查，不要輕忽任何異常。她感慨，年輕的生命就這樣凋零，令人痛心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了
早餐店驚魂！老闆觸電倒地　陸妻「抄油桶猛砸」救命
人生勝利組被告！街口老闆出身官三代　老婆是「表特板」新女神
澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇喊：被颱風吹走嗎
快訊／07：52花蓮規模5地震　最大震度4級
快訊／國家警報響！　 花蓮07：52地牛翻身
咳嗽以為感冒「癌王肺癌」9徵兆　醫：確診超過7成末期
特斯拉「最便宜」Model 3、Model Y全球首發　價格
快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇喊：被颱風吹走嗎

早餐店驚魂！老闆觸電倒地　妻子「抄油桶猛砸」救命成功

籲交流累積善意　邱垂正再喊話北京「務實溝通處理問題」

羅文嘉：和平不能靠天真浪漫得到　必須有實力做後盾

近千人困珠峰　登山客「暴雪+閃電中」過夜：死裡逃生

李強訪北韓前夕　王毅與南韓外長通電：願增進互信、加強團結協作

大陸前3季房企融資年減30%　償債壓力達高峰

90公斤遊客被卡在石縫　陸景區：狹窄區域是為探險而設

港府按指示　「中國內地」英譯Chinese Mainland

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇喊：被颱風吹走嗎

早餐店驚魂！老闆觸電倒地　妻子「抄油桶猛砸」救命成功

籲交流累積善意　邱垂正再喊話北京「務實溝通處理問題」

羅文嘉：和平不能靠天真浪漫得到　必須有實力做後盾

近千人困珠峰　登山客「暴雪+閃電中」過夜：死裡逃生

李強訪北韓前夕　王毅與南韓外長通電：願增進互信、加強團結協作

大陸前3季房企融資年減30%　償債壓力達高峰

90公斤遊客被卡在石縫　陸景區：狹窄區域是為探險而設

港府按指示　「中國內地」英譯Chinese Mainland

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯

怪手暗夜竄火延燒貨車！ 車主拿水管拚命灌救...驚險畫面曝

快訊／國1北上五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫！回堵12km紫爆

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

厄瓜多總統車隊「遭500人包圍」狂砸！　警逮5人認定暗殺未遂

十多輛機車搶過平交道「僅他挨罰6.7萬」　1原因獲撤銷

90萬人可免費肺腺癌篩檢　醫曝超級情報員：已救900多家庭

顏正國媽媽借錢讓他上演員訓練班　2大咖開闢演藝之路

顏正國罹癌驟逝　許常德：可以說，他是電影生的

中國鑽漏洞「狂掃1.2兆元晶片設備」　美國會報告：圍堵政策破功

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

大陸熱門新聞

澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇壞

老闆觸電倒地　妻子抄油桶猛砸救命成功

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

固態鋰電池新突破　大陸研究出可彎折2萬次柔性電池

近千人困珠峰　登山客暴雪+閃電中過夜

籲交流累積善意　邱垂正再喊話北京「務實溝通處理問題」

陸長假民眾自駕去青海 杭州出發開14小時一看：才到合肥

羅文嘉：和平不能靠天真浪漫得到　必須有實力做後盾

如果川普沒得諾貝爾和平獎？　胡錫進預言：獲獎的人就慘了

90公斤遊客被卡在石縫　陸景區：狹窄區域是為探險而設

李強訪北韓前夕　王毅與南韓外長通電：願增進互信、加強團結協作

小米汽車自己開走！調查：收到泊車指令

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

大陸前3季房企融資年減30%　償債壓力達高峰

更多熱門

相關新聞

每年6千不菸女性罹肺腺癌　醫揭原因

每年6千不菸女性罹肺腺癌　醫揭原因

50歲男星顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲，引發社會關注。而民眾黨台北市議員林珍羽今年1月間也坦言確診肺腺癌1期，胸腔科醫師蘇一峰曾表示，其實台灣每年有5、6000名女性不抽菸仍罹患肺腺癌，空氣汙染是主要原因。

醫曝肺癌初期3症狀　出現1狀況快就醫

醫曝肺癌初期3症狀　出現1狀況快就醫

咳嗽以為感冒「癌王肺癌」9徵兆　醫：確診超過7成末期

咳嗽以為感冒「癌王肺癌」9徵兆　醫：確診超過7成末期

顏正國肺腺癌逝！出現症狀通常已末期

顏正國肺腺癌逝！出現症狀通常已末期

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民

關鍵字：

肺腺癌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

快訊／8級強風來了　可能有新颱預估路徑曝

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

更多

最夯影音

更多
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面