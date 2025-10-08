　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣每年6千名不菸女性罹肺腺癌」醫揭原因　女議員也確診

記者黃翊婷／綜合報導

50歲男星顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲，引發社會關注。而民眾黨台北市議員林珍羽今年1月間也坦言確診肺腺癌1期，胸腔科醫師蘇一峰曾表示，其實台灣每年有5、6000名女性不抽菸仍罹患肺腺癌，空氣汙染是主要原因。

▲▼顏正國專訪。（圖／ETtoday資料照）

▲顏正國罹癌驟逝。（圖／ETtoday資料照）

男星顏正國因肺腺癌病逝，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文表示，顏正國罹患肺腺癌，從診斷到過世只有短短1年，「肺腺癌初期症狀不明顯，如果等到有症狀就醫時，十之八九通常都已經是末期！」

而民眾黨台北市議員林珍羽今年1月間也坦言確診肺腺癌1期，幸好發現得早，經手術治療後，恢復狀況良好。當時林珍羽還感嘆過，自己不吸菸，也沒有家族病史，怎麼會罹患肺腺癌。

對此，蘇一峰也曾在臉書發文指出，其實台灣每年有5、6000名女性不抽菸仍罹患肺腺癌，空氣汙染是主要原因。

▲台北市議員林珍羽。（圖／記者林敬旻攝）

▲林珍羽不抽菸仍罹患肺腺癌。（資料照／記者林敬旻攝）

根據衛福部網站資料顯示，肺癌的危險因子很多，包含菸害、空氣汙染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等等。

衛福部指出，長期暴露在烹飪油煙之下，對人體具有潛在的健康風險，依據過去針對台灣非吸菸女性族群罹患肺癌的研究資料顯示，煮食時未使用抽油煙機的女性，罹患肺癌的風險比有使用者的風險高出8.3倍。

????37歲女議員也中肺腺癌，感嘆不抽菸為什麼罹癌，幸好靠低劑量電腦斷層發現1.2公分的第一期肺癌 ????其實台灣，每年有五六千女性不抽菸的肺腺癌，空氣污染是主要原因！ #台灣肺癌四冠王：全國新增最多癌症，死亡最多的癌症，最花錢的癌症，EGFR基因突變比率世界最高

蘇一峰發佈於 2025年1月22日 星期三
10/06 全台詐欺最新數據

222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

顏正國林珍羽肺腺癌

