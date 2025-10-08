　
大陸 大陸焦點 特派現場

早餐店驚魂！老闆觸電倒地　妻子「抄油桶猛砸」救命成功

早餐店內突發意外，男子檢查電路時觸電，痛苦倒地。（圖／翻攝自魯中晨報）

▲早餐店老闆檢查電路時觸電，他的妻子拿起油桶猛砸電線，成功將他從死神手中救回。（圖／翻攝自魯中晨報）

圖文／CTWANT

大陸浙江永康一間早餐店近日發生驚險事故！店老闆在檢查電線時不慎觸電，在千鈞一髮之際，他的妻子抄起油桶猛砸電線，成功將他從死神手中救回。這段看似「突兀」的救援影片曝光後，網友一面倒狂讚：「這桶砸得太及時了！」

根據《魯中晨報》6日報導，事發地點在浙江永康市一間小吃早餐店。當時店老闆正在店內檢查電路，不料突然觸電，劇烈的疼痛讓他立刻痛呼出聲，並急喊：「快斷電！」他的妻子在後方內間聽見求救聲後，立即反應。

她第一時間衝出來，手邊抓起一個塑膠油桶朝丈夫砸去，試圖讓他脫離電線控制。由於體力不敵電流強度，第一次未能成功，接著她改變策略，第二下直接將油桶砸向電線本體，成功中斷電流，將丈夫解救。

報導指出，男子雖幸運脫困，但右手食指與大拇指仍有燒傷情況，幸好並無生命危險。男子事後回憶仍心有餘悸地說：「如果她晚來10秒，後果真的不堪設想！」

影片曝光後引起大批網友熱議，有人笑說「這應該是史上最猛的救人方式」，也有人感動直呼：「老婆這一砸，真的是救命神操作！」更有網友表示：「平常感情好不好不知道，但這一桶砸出來的是真愛！」

