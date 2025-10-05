白黨團擬10/7提復議「退回總預算」　張啓楷再曝：我已告發卓榮泰

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院三讀通過並由總統公告攸關志願役加薪、提高警消退休所得替代率的相關條例，行政院聲請釋憲及暫時處分，但在野黨認為未編入115年度中央政府總預算屬違法。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（5日）表示，民眾黨上週二給行政院7天緩衝時間，若不趕快悔改，編足預算，10/7會提復議案，把違法的明年度總預算案退回；另張也控卓榮泰瀆職，已經向法務部告發。

針對卓榮泰不把軍人加薪、調高警消所得替代率的預算編入115年度中央政府總預算案，張啓楷15日批，卓榮泰已經變成台灣最糟的亂源，竟然連立法院已經三讀通過，且總統公告的法定預算，也就是幫軍人加薪、警消提高所得替代率，竟然一毛錢都不編，今天還在硬拗等到釋憲結果出爐後才施行，根本是法盲且故意違法。

張啓楷說，中華民國自114年以來，行政院有時候對有些法令有意見就提釋憲，可是在憲法法庭作出裁定前，歷任行政院長都先編預算執行，所以他上周總質詢時要卓舉例給他，但卓嘴巴堵起來，根本答不出來，若卓邏輯是對的，那麼任何民眾都可以釋憲，例如民眾若對繳稅、繳罰單、服兵役有意見，都學卓這樣要等釋憲結果出來後才繳稅、繳罰單、才當兵，台灣不就世界大亂。



張啓楷再罵，卓榮泰這樣做，除跨越依法行政紅線外，也違反常識、傷害軍人警消權益、破壞民主法治根本。

另外，張啓楷也控，卓榮泰瀆職，苛扣軍人薪水、警消退休金，所以他已經向法務部告發要辦卓；另外牽涉國賠問題，警消人員所得替代率恢復以前被砍的8成，依法是今年4月要發放，結果一毛都沒編，所以民眾黨會幫忙申請國賠。

張啓楷表示，民眾黨上週二給行政院7天緩衝時間，若不趕快悔改，編足預算，周二（10/7）會提復議案，把違法的明年度總預算案退回，要求立即補編，並要追究卓榮泰跟相關首長責任。