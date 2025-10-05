　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白黨團擬10/7提復議「退回總預算」　張啓楷再曝：我已告發卓榮泰

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院三讀通過並由總統公告攸關志願役加薪、提高警消退休所得替代率的相關條例，行政院聲請釋憲及暫時處分，但在野黨認為未編入115年度中央政府總預算屬違法。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（5日）表示，民眾黨上週二給行政院7天緩衝時間，若不趕快悔改，編足預算，10/7會提復議案，把違法的明年度總預算案退回；另張也控卓榮泰瀆職，已經向法務部告發。

針對卓榮泰不把軍人加薪、調高警消所得替代率的預算編入115年度中央政府總預算案，張啓楷15日批，卓榮泰已經變成台灣最糟的亂源，竟然連立法院已經三讀通過，且總統公告的法定預算，也就是幫軍人加薪、警消提高所得替代率，竟然一毛錢都不編，今天還在硬拗等到釋憲結果出爐後才施行，根本是法盲且故意違法。

張啓楷說，中華民國自114年以來，行政院有時候對有些法令有意見就提釋憲，可是在憲法法庭作出裁定前，歷任行政院長都先編預算執行，所以他上周總質詢時要卓舉例給他，但卓嘴巴堵起來，根本答不出來，若卓邏輯是對的，那麼任何民眾都可以釋憲，例如民眾若對繳稅、繳罰單、服兵役有意見，都學卓這樣要等釋憲結果出來後才繳稅、繳罰單、才當兵，台灣不就世界大亂。

張啓楷再罵，卓榮泰這樣做，除跨越依法行政紅線外，也違反常識、傷害軍人警消權益、破壞民主法治根本。

另外，張啓楷也控，卓榮泰瀆職，苛扣軍人薪水、警消退休金，所以他已經向法務部告發要辦卓；另外牽涉國賠問題，警消人員所得替代率恢復以前被砍的8成，依法是今年4月要發放，結果一毛都沒編，所以民眾黨會幫忙申請國賠。

張啓楷表示，民眾黨上週二給行政院7天緩衝時間，若不趕快悔改，編足預算，周二（10/7）會提復議案，把違法的明年度總預算案退回，要求立即補編，並要追究卓榮泰跟相關首長責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／好消息！　11歲女童脫險轉普通病房
2長腿妹與運將爆衝突　為了90元拉扯
國1上午4起追撞回堵　下午國道15路段易壅塞
高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫
百人面前遭爆頭槍殺！子彈貫穿泰女頭顱　從嘴射出
馬國畢揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈遭詐騙
被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委：轉移縣長無能焦點

高市早苗當選自民黨總裁　綠委讚：安倍路線再確認、親台路線崛起

藍光復重建條例「經費增至300億」　羅智強：黃國昌說100％支持

白黨團擬10/7提復議「退回總預算」　張啓楷再曝：我已告發卓榮泰

三寶長大了！蔣萬安中秋曬全家福　大寶、二寶最新近況也曝光

控卓內閣製造「財源不足」來刪軍警消薪水　許宇甄：總預算退回重編

誰在花蓮「呵呵呵」？　凌濤嗆劉世芳冷血：在災害中心魔性訕笑

賴清德中秋連假視察嘉義、台南、花蓮　督導災後復原修繕進度

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

批鄭麗文輕忽藍委建議如何服眾　羅智強：不顧災民我寧不當主席

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委：轉移縣長無能焦點

高市早苗當選自民黨總裁　綠委讚：安倍路線再確認、親台路線崛起

藍光復重建條例「經費增至300億」　羅智強：黃國昌說100％支持

白黨團擬10/7提復議「退回總預算」　張啓楷再曝：我已告發卓榮泰

三寶長大了！蔣萬安中秋曬全家福　大寶、二寶最新近況也曝光

控卓內閣製造「財源不足」來刪軍警消薪水　許宇甄：總預算退回重編

誰在花蓮「呵呵呵」？　凌濤嗆劉世芳冷血：在災害中心魔性訕笑

賴清德中秋連假視察嘉義、台南、花蓮　督導災後復原修繕進度

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

批鄭麗文輕忽藍委建議如何服眾　羅智強：不顧災民我寧不當主席

柬埔寨園區大暴動！上百人衝辦公室宿舍狂砸　失控畫面曝光

高市早苗一上任「面臨烈火試煉」 日經點出3大執政關卡

快訊／好消息！苗栗隨機砍人案　11歲女童脫險轉普通病房

狂做950顆還不夠！漢堡超人「好多人拿不到」自責：真的盡力了

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

男團成員閃婚還帶老婆上婚綜！　陸網「踐踏粉絲真心」節目遭出征

川普傳月底快閃訪韓　會晤李在明、習近平「缺席APEC峰會」

女星曾陷憂鬱地獄！　父離世2個月入圍金鐘「牌位前痛哭」吐遺憾

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委：轉移縣長無能焦點

高雄轎車「保齡球式」狠撞7車！駕駛昏迷送醫　恐怖撞擊瞬間曝

【人美心也美】啦啦隊女神「籃籃」奔赴花蓮！化身鏟子超人挖水溝

政治熱門新聞

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

環境部長彭啓明PO文　急徵「清溝超人」

陳玉珍喬官被抓到？　中華電信工會公開信怒批：嚴重損害基層員工

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

李鴻源點名「不知公文怎發」林保署回應

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴也參戰

2026議員點將／北市10席缺額　藍松信新人搶破頭

網傳中央高壓水槍貼縣府貼紙　政院回應

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

2026議員點將／民眾黨新北市拼組黨團　黃派人馬空降地方矛盾待解

更多熱門

相關新聞

控卓內閣製造「財源不足」來刪軍警消薪水　許宇甄：總預算退回重編

控卓內閣製造「財源不足」來刪軍警消薪水　許宇甄：總預算退回重編

立法院三讀通過並由總統公告攸關志願役加薪、提高警消退休所得替代率的相關條例，行政院已聲請釋憲及暫時處分，不過在野黨認為未編入115年度中央政府總預算屬違法。對此，藍委許宇甄今（5日）表示，卓內閣故意技術性壓低歲入預算數字，製造「財源不足」的氛圍，藉此刪減應給的軍警消的薪水與地方政府補助，實為政治算計而非財政需要；當行政院違法不編列法定義務支出，立法院卻不作為，將被視為默認行政濫權，所以只有退回115年度總預算依法重編，才能重建預算誠信。

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

民眾黨影射綠營雇用李能謙網軍集團　民進黨駁：張冠李戴、移花接木

民眾黨影射綠營雇用李能謙網軍集團　民進黨駁：張冠李戴、移花接木

高市早苗當選自民黨魁　民眾黨期盼更多交流、深化台日友好

高市早苗當選自民黨魁　民眾黨期盼更多交流、深化台日友好

2026議員點將／民眾黨北市力拼6區全上　「沒母雞」藍白競合成關鍵

2026議員點將／民眾黨北市力拼6區全上　「沒母雞」藍白競合成關鍵

關鍵字：

總預算卓榮泰民眾黨張啓楷軍人待遇條例志願役加薪

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

即／莊人祥證實去年罹胃癌

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面