蘇貞昌「獻聲」替邱議瑩拜票　民眾驚呼：真的是本人嗎？

▲前行政院長蘇貞昌替民進黨立委邱議瑩拜票。（圖／立委邱議瑩國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑皆已表態投入，國民黨則是可望由藍委柯志恩參選。中秋佳節將至，邱議瑩特別邀請與自家有兩代深厚交情的前行政院長蘇貞昌，錄製語音電話替她拜票。電話一出，民眾一聽見極具辨識度的招牌嗓音「哇係蘇貞昌，衝衝衝！」，紛紛驚呼「真的是本人嗎？」、「不敢相信」。

邱議瑩感性表示，非常感謝蘇院長在百忙之中「獻聲助陣」，送上祝福，這份支持讓她深受感動。蘇貞昌曾是美麗島事件的辯護律師，而她則是受難者家屬，兩家情誼跨越兩代。如今她與蘇巧慧在國會也時常並肩作戰，這份情誼彌足珍貴。

邱議瑩強調，蘇貞昌過去不僅成功守住台灣免於非洲豬瘟、COVID-19疫情侵襲，更在推動同婚法案時展現團結與魄力，至今仍獲得社會高度肯定。

邱議瑩提到，蘇貞昌的聲音實在太有特色，最近跑行程時，常有民眾特地跑來詢問，「電話真的是蘇貞昌嗎？我還有跟他回話！」顯見錄音拜票效果相當顯著。也有民眾表示，能在中秋前夕接到蘇貞昌親自獻聲的祝福，既新鮮又驚喜，令人印象深刻。

此外，目前任職於美國聖湯瑪斯大學、身兼國際研究與當代語言學系及政治系雙系主任的青年學者葉耀元今（1日）也社群上表態支持邱議瑩，強調「高雄市綠營執政的傳承，要靠大家一起努力，大家加油！」邱議瑩則回覆，「謝謝葉教授，談話中獲益良多，希望大家一起努力，延續高雄執政成果！」